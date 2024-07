Octopus Energy tra i vincitori dell’asta del Gruppo d’Acquisto di Altroconsumo

Gli scatti d'Affari

Octopus Energy si è aggiudicata l’asta del Gruppo d’Acquisto di Altroconsumo nella categoria delle tariffe fisse

Octopus Energy, compagnia energetica nata per rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti grazie all’uso della tecnologia, è tra i vincitori dell’asta del Gruppo d’Acquisto “Abbassa la Bolletta” di Altroconsumo, dedicato a energia elettrica e gas. Attraverso il Gruppo, Altroconsumo propone agli utenti offerte di libero mercato vantaggiose, con un’asta al ribasso tra i fornitori, di cui verifica qualità, condizioni contrattuali e sostenibilità. Negli anni, oltre 500.000 famiglie hanno scelto di cambiare fornitore grazie alle offerte proposte da “Abbassa la bolletta”, con un risparmio medio di 250 euro all’anno.

La categoria “tariffe fisse” dell’asta è stata vinta da Octopus Energy, che ha superato i 200.00 clienti in Italia in meno di due anni dal suo lancio, con un’offerta che permette di bloccare il prezzo dell'energia per 12 mesi a un costo fisso per kWh, senza penali né costi nascosti alla scadenza. Octopus Fissa 12M, una tariffa monoraria competitiva che fissa il prezzo della componente energetica per un anno, ha recentemente ottenuto il premio "Eletto Prodotto dell'Anno 2024" nella categoria servizi energetici.

“Vincere l’asta indetta da Altroconsumo è un’ulteriore testimonianza del nostro sforzo concreto per rendere l’energia verde accessibile e conveniente per tutti. Per vincere non era sufficiente proporre la migliore tariffa fissa, che abbiamo comunque dimostrato di garantire, ma anche superare la scrupolosa revisione di Altroconsumo di tutta la nostra documentazione contrattuale, e la serietà con cui questo Gruppo d’acquisto è stato condotto ci rende ancora più felici della vittoria. Insieme ad un’ottima tariffa, i clienti che decideranno di aderire al Gruppo d’acquisto potranno beneficiare di un servizio clienti d’eccellenza, da sempre nostro fattore distintivo: vogliamo ripagare la fiducia di chi ci sceglie, con un'esperienza che metta realmente le persone al centro, ascoltando le loro esigenze in tempo reale e creando un legame di fiducia duraturo”, ha dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia.