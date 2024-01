Octopus: investiti £200 mln nella tecnologia all’avanguardia di Deep Green

Gli scatti d'Affari

Octopus: stanziati 200 milioni di sterline nella tecnologia all'avanguardia di Deep Green per il riutilizzo del calore dei data center Il ramo di Octopus Energy che si occupa di generazione annuncia oggi un investimento di 200 milioni di sterline nel gruppo londinese di innovazione tecnologica Deep Green, per aiutarlo a espandere rapidamente la sua rivoluzionaria tecnologia in tutto il Regno Unito. Il processo di elaborazione dati genera una notevole quantità di calore. Il modello di business rivoluzionario sviluppato da Deep Green implica che questo calore non venga sprecato, ma piuttosto utilizzato per fornire calore gratuito a organizzazioni ad alto consumo energetico, come i centri ricreativi. Collaborando con Deep Green, una piscina pubblica nel Devon è riuscita a ridurre la sua bolletta per il riscaldamento di oltre il 60%. In cambio, Deep Green ottiene un sistema di raffreddamento gratuito che gli conferisce un significativo vantaggio competitivo rispetto ai tradizionali data center. Questo gli consente di offrire alle aziende di tutto il Regno Unito un sistema informativo più conveniente e altamente efficiente dal punto di vista energetico. I clienti di Deep Green richiedono l'elaborazione del data center per una serie di utilizzi, tra cui intelligenza artificiale, apprendimento automatico, rendering video o applicazioni cloud. I clienti attuali di Deep Green includono l'Università di York, oltre ad aver firmato partnership con i fornitori del settore Civo e Alces Flight, che a loro volta offrono i server ai loro clienti.