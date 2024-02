Open Fiber, Friuli: annunciata la fase finale dei lavori per il Piano BUL

Friuli-Venezia Giulia, Open Fiber conferma la fase finale dei lavori per il Piano BUL: connessi 176 comuni su 181 previsti

Si è tenuto a Trieste, presso Palazzo della Regione di Piazza dell’Unità, il convegno "FVG Connect. L'innovazione al servizio del futuro", supportato da Open Fiber e realizzato in collaborazione con Fincantieri, Saipem e BAT Italia.

Ad aprire i lavori, il Governatore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha ricordato come la connettività sia alla base dello sviluppo dell’innovazione. Open Fiber, ha spiegato Fedriga, ha realizzato l’infrastruttura in fibra ottica, elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio e per la sua attrattività: "Il Friuli-Venezia Giulia è ai primi posti in Italia per investimenti in innovazione. Continueremo su questa strada anche perché siamo una regione strategica come via di accesso all’Europa”.

Open Fiber ha colto l'occasione per annunciare che il Piano BUL in Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente concluso. Un grande traguardo, realizzato anche grazie alla proficua collaborazione con la Regione. L’obiettivo, adesso, è far sì che la rete costruita venga utilizzata in modo soddisfacente. Grazie al lavoro degli ultimi anni, infatti, l’Italia può vantare una presenza di infrastruttura in fibra al livello della media europea.