Open Project ridefinisce l’idea di studentato con Laude Living Bologna

Open Project, svelato il nuovo progetto di student housing: un luogo di aggregazione e landmark a basso impatto ecologico

A soli 15 minuti a piedi dal quartiere universitario, Open Project firma il nuovo Laude Living Bologna, la residenza per studenti gestita dal gruppo Beyoo, progettata e realizzata a partire da un concept sviluppato insieme a TP Bennett, in corso di certificazione LEED® Gold. Lo studentato, che si sviluppa su 16 piani fuori terra e un interrato, per una superficie totale di 20.000 mq, ospita più di 500 posti letto e si configura come un caso del tutto nuovo nel panorama dello student housing, dal momento che prevede miniappartamenti dotati di bagno e cucina individuali, oltre ad ampi spazi comuni per la socialità, lo studio, lo sport, lo svago.

“Laude Living Bologna è un concept innovativo”, spiega Maurizio Piolanti partner insieme a Francesco Conserva e presidente di Open Project, “dal momento che accanto ai tanti spazi condivisi presenta miniappartamenti dotati di cucina e bagno individuali, per questo abbiamo pensato a un posto che garantisse privacy e sicurezza per le ragazze e i ragazzi, in cui ognuno potesse ritagliarsi uno spazio individuale e creativo, un luogo dove il singolo potesse trovare la libertà di esprimersi”.