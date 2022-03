Pesaro Capitale italiana della cultura 2024: 1 milione di euro per il progetto

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Vince Pesaro tra dieci città finaliste: sarà la Capitale italiana della cultura del 2024

E' stata annunciata stamattina dal ministro della cultura Dario Franceschini la vittoria della città di Pesaro come Capitale italiana della cultura 2024. La giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, ha comunicato al Ministro la città designata. Le città finaliste erano dieci: Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza. Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceverà un milione di euro per la realizzazione del progetto.