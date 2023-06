Philips, celebrati i primi 100 anni di presenza in Italia

Gli scatti d'Affari

Philips festeggia un secolo di storia in Italia con lo sguardo rivolto al futuro Dal 1923 a oggi, Philips ha percorso la strada dell'innovazione continua al servizio del progresso sociale, per migliorare concretamente la qualità della vita e il benessere delle persone. Un secolo di storia con lo sguardo rivolto al futuro, che il leader nel settore dell'Health Technology ha celebrato al SuperLab Bicocca a Milano, alla presenza delle Istituzioni. Un'occasione per ripercorrere insieme le tappe fondamentali del viaggio che ha visto Philips pioniere in innumerevoli settori e per interrogarsi sul significato intrinseco di innovazione odierna durante la tavola rotonda dal titolo "People-driven innovation, sfide e opportunità del nuovo umanesimo digitale". Un confronto a più voci animato dai contributi di Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager Google Italia, Emanuela Girardi, membro del Direttivo di AIxIA, Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale e Founder POP AI, Maximo Ibarra, CEO Gruppo Engineering, Gianmario Verona, Presidente Fondazione Human Technopole e Andrea Celli, Managing Director di Philips Italia, Israele e Grecia.