PIZZIUM, in arrivo a gennaio la "Pizza Speciale Veganuary”

PIZZIUM presenta "Pizziummella", l'alternativa alla mozzarella, e la "Pizza Speciale Veganuary"



Anche questo gennaio torna l’appuntamento con Veganuary, l’iniziativa promossa in Italia da Essereanimali.org, che invita ad un mese di alimentazione solo vegetale; un’occasione per tutti di porre l’attenzione sull’ambiente e sul benessere animale, alla quale PIZZIUM aderisce e festeggia insieme a vegani, vegetariani e flexitariani con “Pizziumella”, l’alternativa vegetale alla mozzarella, da degustare con la “Pizza Speciale Veganuary” e con la Margherita vegana (già presente in menù).



La “Pizziumella” rappresenta un’alternativa alla mozzarella realizzata con ingredienti naturali - un preparato a base di mandorle, anacardi e fibre - ed è frutto di una preziosa collaborazione con Flower Burger, che ha gentilmente donato la ricetta a PIZZIUM al fine di promuovere una maggiore diffusione della cultura vegana nel mondo della pizza. Al termine del Veganuary, Pizziumella sarà inserita stabilmente nel menù di tutte le pizzerie del brand. Disponibile dal 1 al 31 gennaio in tutti i punti vendita anche la “Pizza Speciale Veganuary”, che prevede invece una base di pomodori pelati e una generosa copertura di “Pizziumella”, impreziosita da granella di castagne e funghi chiodini.



Nanni Arbellini commenta “lavoriamo al progetto Pizziumella da molto tempo assieme a Matteo Toto di Flower Burger, amico di lunga data che ringrazio per la collaborazione e l’impegno. La sua ricetta della Pizziumella donata a noi è preziosa: poter ospitare da PIZZIUM, attorno ad una bella pizza o ad un semplice e gustoso antipasto, anche gli amici vegani rappresenta un importante traguardo per noi. Pizziumella è un prodotto goloso, che nasce per la degustazione e la condivisione, in tutta etica e salute all’insegna della generosità, di cui siamo molto felici”.