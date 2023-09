Platek illumina la nuova Cantina Monte Rossa

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Platek, nuova illuminazione per la Cantina Monte Rossa: architettura e luce si fondono con il paesaggio L'azienda Platek fa del radicamento nel territorio uno dei propri punti di forza, per questo poter dialogare con la Cantina storica Monte Rossa, altra eccellenza bresciana che nel progetto di ampliamento della prestigiosa sede include una varia gamma di apparecchi di illuminazione outdoor, è motivo di orgoglio. Il rispetto del paesaggio è uno dei punti cardine della filosofia di Platek, studiando prodotti che si integrano con lo spazio e non sovrastano la natura che li accoglie. Per i camminamenti carrabili è stata selezionata la versione XXL della collezione Eterea. L’illuminazione delle zone piantumate offre un tema specifico per cui attingere al catalogo Platek: assecondare il rigore e la pulizia geometrica del progetto, dove all’interno di ampie distese di prato compaiono delle aree molto omogenee per essenze ed altezze, per le quali vengono scelti i proiettori Spring e Sun (entrambi disegnati da Lundbergdesign) e Nano (R&D Platek), prodotti rigorosamente tecnici dai diversi fasci luminosi nati dal sapiente uso della tecnologia che li rendono tutti estremamente resistenti agli agenti atmosferici nel lungo periodo. L’architettura della cantina è stata valorizzata con Mini (R&D Platek), incasso a pavimento dallo spessore contenuto, mentre la terrazza per gli ospiti, con un affaccio privilegiato e sopraelevato sul panorama circostante, è stata valorizzata con elementi Aster (R&D Platek), un incasso a soffitto pensato propriamente per resistere alle condizioni dell'ambiente esterno, grazie alla protezione IP. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter