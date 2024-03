Poste Italiane lancia il Piano Strategico 2024-28 "The connecting platform”

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Poste Italiane, presentato il nuovo Piano Strategico “The connecting platform”: obiettivo utile netto a 2,3 miliardi entro il 2028 Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha presentato il nuovo Piano strategico 2024-2028, intitolato "The Connecting Platform”, incentrato sull'adozione innovativa della rete e su un'ampia trasformazione logistica. Comprensivo di un periodo di espansione pari a 5 anni, il piano prevede una serie di importanti obiettivi strategici, tra cui: un aumento dell'utile netto a 2,3 miliardi di euro entro il 2028, ricavi a 13,5 miliardi di euro e Ebit a 3,2 miliardi di euro. Sul fronte dei dividendi, è previsto un payout ratio pari ad almeno il 65%, con l'obiettivo di distribuire non meno di 1 euro per azione nel 2026 e dividendi cumulati per almeno 6,5 miliardi nei 5 anni. “Il percorso di trasformazione di Poste Italiane è iniziato nel 2017 con il primo piano strategico e una semplice ambizione: massimizzare il valore per i nostri clienti e diventare la rete di distribuzione più efficace e affidabile d’Italia. Siamo, tuttavia, andati oltre e ci siamo affermati come la più grande piattaforma phygital in Italia, basandoci sull'integrazione di molteplici punti di contatto e creando un ecosistema omnicanale, nel quale tutte le componenti della piattaforma si completano vicendevolmente. Abbiamo investito sul digitale, sui dati e sui nostri business, mettendo al centro la nostra ampia base clienti”, ha commentato l’AD Del Fante. Poste Italiane lancia il nuovo piano industriale in coincidenza con la chiusura del bilancio 2023, che conferma i risultati preliminari: un utile netto di 1,9 miliardi di euro (+22,1%), Ebit a 2,62 miliardi (+9,4%), ricavi a 12 miliardi (+5,4) e la proposta di dividendo in crescita a 0,80 euro per azione (+23%). La guidance del nuovo piano strategico vede nei 5 anni 2024-2028 una crescita media annua di circa il 3% per i ricavi di gruppo, di circa il 4% per utile netto e Ebit, di circa il 7% del dividendo. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery