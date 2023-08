Renantis, inaugurata la nuova sede di Milano

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Renantis, la nuova sede di Milano rispecchia l'evoluzione dell'identità del Gruppo Renantis ha annunciato il trasferimento della sua sede operativa da Sesto San Giovanni a Milano, in viale Monza 259. La nuova sede si inserisce all'interno di un ampio spazio di co-working, un'area da 6.500 mq costituita da tre edifici interconnessi. Renantis occuperà due piani di un'ala dell'edificio, con circa 135 postazioni totali. La nuova sede rispecchia l'evoluzione dell'identità del Gruppo, alla luce del cambio dell'azionista e del rebranding, che si pone un chiaro obiettivo: "Creare un futuro migliore per tutti, ogni giorno, con dedizione". La nuova struttura, grazie alla posizione nelle vicinanze della fermata metro Precotto, incentiverà innanzitutto la mobilità sostenibile dei dipendenti e degli ospiti e, al contempo, lo spazio di co-working incoraggerà la contaminazione di idee. Lavorare in spazi aperti ed interconnessi, infatti, oltre a creare un ambiente di lavoro dinamico e sano, agevolerà la collaborazione tra i vari gruppi di lavoro, favorendo sinergie. Alla flessibilità dello spazio di co-working si aggiunge quella del lavoro da remoto, che il Gruppo ha introdotto in molte delle proprie sedi già dal 2018, nell'ottica di limitare gli spostamenti e favorire un corretto bilanciamento lavoro-vita privata. Flessibilità ma anche inclusione: l'edificio è in grado di accogliere tutti senza disparità, grazie alla presenza di un montascale che rende più agevole l'accesso ai piani della struttura. Inoltre, sempre nell'ottica di migliorare la qualità del lavoro e facilitare l'equilibrio tra gli impegni lavorativi e privati, il personale di sede ha ricevuto una membership card che consente di lavorare in modalità di co-working in altre 4mila sedi del medesimo circuito, presenti nel mondo.