RFI lancia ‘EasyRailFreight’: la piattaforma per la logistica intermodale

RFI presenta 'EasyRailFreight': l'innovativa piattaforma digitale per lo sviluppo della logistica intermodale Rete Ferroviaria Italiana lancia EasyRailFreight, l'innovativa piattaforma digitale per lo sviluppo della logistica intermodale in grado di favorire l'incontro tra domanda e offerta, agevolare l'acquisizione dei servizi integrativi e offrire una vista completa dei servizi sul mercato del trasporto merci. L'applicativo è stato ideato e realizzato interamente da RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, con l'obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti attraverso la digitalizzazione dei processi di logistica, in linea con gli indirizzi strategici definiti dall'Unione Europea, impegnata nel promuovere la transizione verso un'economia sicura, ambientalmente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente e circolare. Il sistema opera sull'elenco dei servizi forniti dagli operatori di mercato. L'interfaccia consente di offrire le soluzioni disponibili rispetto a specifiche relazioni per il trasporto delle merci, interessando un numero crescente di piccole e medie imprese. Sarà possibile visualizzare la tipologia di servizio disponendo di una vista completa sul processo di spedizione, che sia terminal to terminal o door to door. La base dati è rappresentata dalle informazioni fornite dagli stakeholder coinvolti, quali Imprese ferroviarie merci, Terminalisti, Multimodal Transport Operator, Società di Servizi Amministrativi ed Autotrasportatori. "EasyRailFreight vuole essere uno strumento a supporto della logistica e del trasporto delle merci su ferro, attraverso una infrastruttura digitale che replichi l'infrastruttura fisica. Grazie al contributo delle imprese ferroviarie e dell'autotrasporto, dei terminalisti e di tutti gli operatori del settore merci implementeremo l'attuale sistema digitale per consentire lo scambio di informazioni, la prenotazione di servizi, interventi predittivi. Per questo, RFI è impegnata in un grandissimo processo di rinnovamento delle infrastrutture, con un piano di investimenti senza precedenti", ha dichiarato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, Gianpiero Strisciuglio.