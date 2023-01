Rino Petino e Number 15 a Pitti Uomo con la collezione Kangol FW23

Gli scatti d'Affari

Rino Petino e Number 15: presentata la nuova collezione Kangol FW23 alla manifestazione Pitti Uomo di Firenze

Durante la manifestazione Pitti Uomo di Firenze, Rino Petino ha presentato la collezione Kangol FW23 insieme a Number 15 Company, di cui è partner dallo scorso giugno nel progetto di collaborazione che ha dato vita alla Number 15 Corporate. La collaborazione tra le aziende è frutto di un rapporto ventennale tra Francesco Petino, master coordinator di Rino Petino, e Lamberto e Giuliano Piga, rispettivamente CEO e direttore commerciale di Kangol, all’interno di Number 15 Company. L’obiettivo è portare avanti la strategia di ampliamento della gestione commerciale e potenziamento dello sviluppo della licenza del marchio Kangol su tutto il territorio italiano, dell’Europa meridionale.

In occasione di Pitti Uomo 2023, la Number 15 Corporate ha presentato la collezione di Kangol Hat, di cui è distributrice, e quella di abbigliamento streetwear, che oltre a essere distribuita è anche concepita dall’azienda e che di recente è stata rinnovata con tre nuove linee di abbigliamento e ampliata con una di accessori. Con queste novità, Number 15 Corporate conferma la sua spiccata sensibilità al tema della sostenibilità ambientale, dal momento che una delle tre linee di abbigliamento è realizzata in cotone 100% organico. Il marchio Kangol, nasce dall’idea di un reduce inglese che, terminata la Prima guerra mondiale, decise di importare il cappello basco dalla Francia e iniziare a produrlo personalmente creando il modello di cappelli oggi diventato famoso in tutto il mondo.