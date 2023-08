Rio Mare e WWF, insieme per la salvaguardia delle mangrovie in Ecuador

Rio Mare, con WWF per salvaguardare le foreste di mangrovie in Ecuador

Rio Mare, brand di Bolton Food e uno dei più importanti marchi italiani di conserve ittiche, collabora con WWF in Ecuador per salvaguardare le foreste di mangrovie e supportare le comunità ancestrali del Golfo di Guayaquil in Ecuador, attraverso il finanziamento di progetti di conservazione delle risorse. Il progetto, che si inserisce all’interno della partnership trasformativa tra WWF e Bolton Food volta a volta a promuovere soluzioni per ridurre l’impatto sugli ecosistemi marini, reindirizzando l’approvvigionamento di tonno verso stock più sostenibili e aumentando la trasparenza e la tracciabilità dell’intera filiera, proseguirà fino al 2024 con l’obiettivo di portare un valore concreto al territorio in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Attualmente, la collaborazione supporta il rinnovo delle concessioni per la tutela del territorio per 6.093 ettari di mangrovie, con l’obiettivo di estendere questo regime di protezione a oltre 8.000 ettari.

“Crediamo che il progetto volto alla conservazione delle foreste di mangrovie in Sud America, più specificatamente in Ecuador, sia fortemente innovativo in quanto mira a tutelare le mangrovie e, allo stesso tempo, supporta le comunità locali che se ne occupano. Quest’anno siamo orgogliosi di assistere alla concretizzazione del nostro impegno per preservare il territorio e le persone coinvolte a garanzia dell’efficacia di questo programma”, dichiara Luciano Pirovano, Sustainable Development Director di Bolton Food. “Il progetto si inserisce in una più ampia partnership trasformativa e di valore con WWF. Insieme abbiamo tracciato una roadmap volta alla promozione di best practice sostenibili: collaboriamo per una filiera ittica che prevede l’approvvigionamento globale di tonno proveniente da attività di pesca certificate MSC o da progetti di miglioramento della pesca credibili e tracciabili (FIP – Fishery Improvement Project), orientando il nostro approvvigionamento verso stock ittici in salute. Inoltre, abbiamo recentemente intrapreso un’attività di advocacy verso le istituzioni deputate alla gestione del tonno per tutelare gli stock che risultano sovrasfruttati”.

“Le foreste di mangrovie in Ecuador non solo ospitano una grande biodiversità e svolgono un importante ruolo ecologico, ma permettono anche alle comunità di sopravvivere fornendo loro i mezzi di sussistenza. Tuttavia, questi ecosistemi hanno subito gravi cambiamenti di habitat e sono in pericolo critico. Questo progetto ci permette di generare un modello di gestione efficiente per le risorse naturali nell'ambito del regime di concessione delle mangrovie, incentrato sulla loro conservazione e sull'uso sostenibile da parte delle comunità”, conclude Pablo Guerrero, direttore per la conservazione marina del WWF in Ecuador.