Roma, Eni apre il primo ristorante Enilive in collaborazione con Niko Romito

Eni presenta il progetto “ALT Stazione del Gusto”: il primo ristorante Enilive in collaborazione con Niko Romito apre a Roma

È stato presentato il progetto “ALT Stazione del Gusto”, una collaborazione di Enilive, brand di Eni Sustainable Mobility, e Accademia Niko Romito. Il primo ristorante in partnership aprirà al pubblico il 20 settembre a Roma, nella storica stazione di servizio Eni in viale America all’EUR. L’obiettivo è raggiungere 100 aperture nel quadriennio a cominciare dalle principali città italiane. ALT Stazione del Gusto è un modello di ristorazione unico nel suo genere. Creato nel 2018 dal cuoco 3 stelle Michelin Niko Romito, ALT Stazione del Gusto applica la creatività e la tecnica di un cuoco italiano simbolo di ricerca e sensibilità gastronomica. In un’atmosfera informale e accogliente, il menù di ALT Stazione del Gusto si declina dalla colazione alla cena in una serie di proposte da gustare seduti al tavolo o da asporto.

Per Enilive, la collaborazione con l’Accademia Niko Romito si inserisce nel percorso di rinnovo e ampliamento dell’offerta di servizi nella rete dei suoi oltre 5.000 punti vendita in Europa, di cui oltre 4.000 in Italia: le stazioni Eni oggi sono diventate ‘mobility point’ in grado di soddisfare un numero sempre maggiore di esigenze delle persone in movimento, attraverso la messa a disposizione di servizi che consentono ai clienti di trasformare la sosta per il rifornimento tradizionale o elettrico da necessaria a utile. Enilive individuerà e metterà a disposizione location in posizioni strategiche.

Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Eni Sustainable Mobility ha dichiarato: “Questo è il primo assaggio di Enilive, il nuovo brand lanciato una settimana fa, e dà l’idea di come stiamo trasformando la nostra società dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano, alle soluzioni di smart mobility e alla commercializzazione dei servizi e di tutti i vettori energetici per la mobilità, anche attraverso le oltre 5.000 Enilive Station in Europa. Enilive e l’Accademia Niko Romito hanno in comune valori come la costante ricerca, l’innovazione e l’attenzione nei confronti del cliente. La proposta ALT Stazione del Gusto rappresenta un unicum nell’evoluzione dei servizi per le persone in mobilità e conferma il nostro impegno a essere sempre più vicini alle esigenze di chi frequenta e vive i nostri punti vendita, non solo per fare rifornimento. Dopo aver consolidato la principale catena italiana di bar, gli Eni Café, la prima apertura del nuovo format avviene in una stazione dal valore storico e simbolico, quella di viale America, dove siamo presenti fin dagli anni Sessanta e che da oggi si distingue e anticipa l’offerta che in futuro verrà estesa a tante altre Enilive Station, e non solo”.