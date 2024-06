Sacchi e Worldrise: iniziative di beach cleaning sulle spiagge liguri

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Sacchi e Worldrise: partita l’iniziativa di beach cleaning sulle spiagge liguri, l’obiettivo è tutelare l’ecosistema marino

Sacchi Elettroforniture, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico e rinnovabili nel Nord Italia, ha avviato una collaborazione con Worldrise, un'organizzazione no-profit che da oltre 10 anni si dedica alla conservazione dei mari italiani. Questa iniziativa fa parte del programma di Responsabilità Sociale avviato da Sacchi nel 2021, che prevede la creazione di un Comitato per la Sostenibilità incaricato di promuovere azioni concrete per la protezione del pianeta.

Con il supporto degli esperti di Worldrise, diversi collaboratori di Sacchi partecipano a momenti di educazione e sensibilizzazione sulla tutela marina, seguiti da attività di pulizia delle spiagge per salvaguardare l'ecosistema marino e contribuire alla protezione delle coste liguri. La prima giornata di Beach Cleaning si è tenuta giovedì 23 maggio a Genova Pegli, riscuotendo grande successo. Stefano Pedone, biologo marino di Worldrise, ha guidato i partecipanti fornendo indicazioni logistiche e misure di sicurezza, evidenziando l'importanza di queste attività per la salvaguardia del mare. I volontari hanno raccolto rifiuti abbandonati e trasportati a riva dalle correnti e dalle onde.

Dopo la raccolta, i rifiuti sono stati classificati per identificare materiali e tipologie. Tra i materiali raccolti, sono stati trovati micro e macro-frammenti di plastica, polistirolo proveniente dagli imballaggi dei pescatori e oltre 2.500 mozziconi di sigaretta in sole due ore di lavoro. Il prossimo appuntamento di Beach Cleaning è fissato per il 20 giugno, sempre a Genova.