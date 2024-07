Scalapay: aperto il nuovo headquarter a Milano

Scalapay inaugura la nuova sede a Milano affidando il fit-out ad Agilité

Scalapay, azienda leader nel settore del BNPL, ha scelto Agilité, primaria società paneuropea di costruzioni, come responsabile e referente esclusiva per il fit-out della sua sede di Milano in prossimità dell’area Scalo di Porta Romana. Gli uffici, distribuiti su due piani nel moderno e green building Nervesa 21, sono stati progettati in collaborazione con lo studio di design DWA. Nervesa 21 è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione da parte di DEGW del Gruppo Lombardini22 con l’obiettivo di modernizzare l’edificio suddiviso in due torri comunicanti ed ottenere la classe energetica A e le certificazioni LEED e WELL.

Agilité, recentemente certificata B Corp nel settore “appalti ed edilizia”, è specializzata in sviluppi di progetti fit-out nei settori office, retail e hospitality. Con Headquarter a Parigi e sedi a Milano, Londra e Lussemburgo, Berlino, Bruxelles e Amsterdam, rientra tra le 8.000 aziende B Corp che stanno rispettando elevati standard di impatto sociale e che sono alla guida di un movimento globale per un’economia inclusiva, equa e rigenerativa.

Per i nuovi uffici di Scalapay, Agilité ha eseguito un progetto di design & build, offrendo servizi di project management in ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione e fino alla consegna finale delle chiavi. Per la progettazione architettonica si è avvalsa della collaborazione con DWA Design Studio, ideatore del concept e del layout distributivo con l’obiettivo di soddisfare le richieste del Cliente: ambienti concepiti per il benessere delle persone e per adattarsi al continuo evolversi dei contesti lavorativi, con un ridotto impatto ambientale.