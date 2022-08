Siav, registrato debutto positivo in Borsa su Euronext Growth Milan

Gli scatti d'Affari

Siav, concluso il primo giorno di negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan con una crescita del +3,87%

Siav, società Benefit leader in Italia nel settore dell’Enterprise Content Management, ha inaugurato il proprio ingresso in Borsa con la tradizionale campanella di Palazzo Mezzanotte, dando così il via alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant SIAV 2022-2025” su Euronext Growth Milan, registrando un debutto positivo a Piazza Affari. Le azioni Siav hanno infatti chiuso la seduta in rialzo, ad un prezzo pari a € 3,116, con una crescita del +3,87% rispetto al prezzo di collocamento fissato in € 3,00, raggiungendo una capitalizzazione di € 28,1 milioni. Nel corso della giornata del 4 agosto, sono state scambiate n. 102.000 azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 320.024.

Nicola Voltan, Amministratore Delegato di Siav, ha dichiarato: “Siamo felici di aver raggiunto questo nuovo traguardo, che rappresenta una tappa importante del percorso di crescita sviluppato. Ancora di più oggi sentiamo di appartenere a quella parte di Italia che guarda con fiducia al futuro e che lavora con serietà e passione per costruire prospettive migliori per le persone, la comunità e l’ambiente. Ringrazio i collaboratori che con il loro lavoro e dedizione hanno permesso a Siav di crescere e tutti gli advisor che hanno contribuito al successo di questa operazione di IPO sul mercato dei capitali”.

“Mi sento orgoglioso di rappresentare questa azienda”, ha aggiunto Voltan, “per il valore che i clienti e i collaboratori prima, e da oggi anche il mercato, sanno riconoscere. Risponderemo con energia e rinnovato impegno per far crescere l'azienda, investendo per consolidare e aumentare la nostra leadership nel mercato italiano e per sviluppare la nostra presenza all'estero".