Starbucks, inaugurato a Bari il primo store pugliese

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Starbucks, aperto il primo store in Puglia in partnership con Percassi Arriva a Bari il primo store Starbucks, precisamente in via Argiro, a pochi passi dall’Università e dal lungomare barese. Grazie alla nuova apertura, in partnership con Percassi, si apre la possibilità di 25 nuove assunzioni. Il noto marchio sposa l’identità pugliese, richiamandone le caratteristiche nel design dello store che trae infatti ispirazione dalle forme, dalle tinte e dai tessuti tipici. Ad arricchire il nuovo punto Starbucks, il celebre artwork raffigurante la sirena del brand. Con un’estensione di quasi 120mq e 20 posti a sedere all’interno e un ampio dehor esterno, il primo punto Starbucks in Puglia si prepara ad accogliere i clienti nella sua iconica atmosfera, pronta ad accompagnare le giornate dei clienti con un ampio menù, arricchito da proposte dolci e salate. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter