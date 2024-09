Terna, "Premio Driving Energy – Fotografia Contemporanea": premiati i vincitori

Gli scatti d'Affari

Terna, "Premio Driving Energy – Fotografia Contemporane" sul tema "La via dell’invisibile": proclamati i 5 vincitori

Martedì, al Palazzo Esposizioni di Roma, Terna ha annunciato i vincitori del "Premio Driving Energy – Fotografia Contemporanea”. Il tema dell'edizione 2024 del Premio è "La via dell'invisibile". Oltre 3.300 fotografi hanno inviato delle opere che interpretano il tema. Tra questi, sono stati selezionati cinque vincitori per cinque categorie diverse, che si aggiudicano complessivamente premi per 29.000 euro.

Silvia Camporesi ha vinto il Premio Senior con l’opera “Shimmering Cinecittà”, mentre il Premio Giovane è andato a Giovanni Sambo per “Le trasparenze (del signor Vitelli)”. Ad Alessandra Book è stata assegnata la Menzione Accademia per “A Song for Our Ancestors”. Invece, Marco Filipazzi e Francesca Villani hanno vinto il Premio Amatori con “Echi dimenticati”. Infine, Leli Baldissera, ha vinto il premio per l'Opera più votata da Terna, grazie alla sua “Ocupação”. Fino al 12 ottobre, le 35 opere finaliste sono in mostra presso Palazzo Esposizioni Roma in una rassegna a ingresso gratuito, che ospita anche un’opera inedita del fotografo di avanguardia Mimmo Jodice.

Igor De Biasio, Presidente di Terna, ha spiegato: "Il Premio Driving Energy è uno strumento importantissimo che Terna utilizza per promuovere arte e cultura nel territorio e per far conoscere quello che l'azienda sta facendo in Italia e all'estero. Il Premio è arrivato alla terza edizione. Quest'anno hanno partecipato oltre 3.300 fotografi da tutta Italia ed è un grande successo per Terna. Il lavoro di Terna è un lavoro invisibile che, però, consente a tutte le famiglie italiane di avere l'energia e le imprese. Quindi, oggi, con la terza edizione abbiamo voluto toccare il tema de 'La via dell'invisibile', raccontando anche un po' di noi e di quello che facciamo ogni giorno per garantire a questo Paese l'energia ma anche la transizione energetica".

