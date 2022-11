Thales Italia rinnova e ottimizza la sede di Gorgonzola

Gli scatti d'Affari

Thales Italia, inaugurata la ristrutturazione del sito industriale a Gorgonzola: creati 122 nuovi posti di lavoro

Thales Italia ha inaugurato la sua rinnovata sede di Gorgonzola. L’ottimizzazione del sito industriale ha permesso di raddoppiare il numero dei lavoratori accolti, creando 122 nuovi posti di lavoro. Inoltre, grazie alla ristrutturazione, sono state unificate le attività NAS, finora divise tra la sede di Gorgonzola e quella di Ditzigen, in Germania. Ad oggi, nel sito italiano, operano addetti appartenenti a 13 nazionalità diverse, rispetto alle sole 2 presenti fino al 2019, e la componente femminile rappresenta il 26% del personale (contro il 15% del 2019). Nonostante il notevole aumento del personale e il conseguente incremento delle ore lavorate, l’indice di impatto ambientale calcolato in equivalenti kg di CO2 per uomo/ore lavorate si è ridotto da 0,211 circa del 2021 a 0,154 circa del 2022.

“Gorgonzola mira ad essere una best practice per il Gruppo Thales, non solo per quanto riguarda le hard skills ingegneristiche ma anche e soprattutto la Diversity e Inclusion. Esempi di questo programma sono il nuovo approccio nei confronti di neolaureati e giovani talenti che stiamo sviluppando in partnership con eccellenti università del territorio ed estere, al fine di accogliere i migliori studenti italiani e aprirci ad altri Paesi. Ci stiamo, inoltre, dedicando all’implementazione di un New Way of Working sempre più agile, con soluzioni in termini di flessibilità, smart working e digitalizzazione”, ha dichiarato Donato Amoroso, Amministratore Delegato & Country Director di Thales Italia.