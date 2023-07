TMP Group: aggiudicata la realizzazione progettuale della mostra 'Highlights'

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Art business, a TMP Group la realizzazione dell’esperienza espositiva della mostra "Highlights" a Genova TMP Group, tech-media company quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico, si è aggiudicata la gara d’appalto indetta dal Ministero della Cultura per la realizzazione progettuale della mostra 'Highlights. Maestri dal ‘500 al ‘700 dai Musei Nazionali di Genova'. Si tratta di un’importante esposizione artistica in programma fino al 24 settembre 2023 nel Teatro del Falcone di Palazzo Reale di Genova. La mostra, a cura di Alessandra Guerrini, Luca Leoncini, Anna Manzitti e Gianluca Zanelli, ospita oltre 40 opere (tra cui cinque inedite) di artisti del calibro di Tintoretto, Orazio Gentileschi, Joos van Cleve, Antoon van Dyck, Guercino, Grechetto e Bernardo Strozzi. Per l’occasione TMP Group ha realizzato, in collaborazione con Giovanni Tironi, architetto di Palazzo Reale, un ambiente espositivo unico per valorizzare al massimo le opere d'arte esposte e offrire un'esperienza coinvolgente a tutti i visitatori. Grazie alla fusione tra innovazione tecnologica e design, l'esposizione 'Highlight' ideata e realizzata dalla Divisione “Experience” di TMP Group, è un viaggio interattivo attraverso l’arte delle diverse epoche storiche. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter