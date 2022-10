Toyota Motor Italia: mobility partner del progetto Italia Brilla

Gli scatti d'Affari

Toyota Motor Italia, concluso il tour a sostegno del progetto di inclusione sociale verso materie STEM dell’associazione Il Cielo Itinerante

Toyota Motor Italia ha sostenuto il progetto Italia Brilla-Costellazione 2022, promosso dall’associazione Il Cielo Itinerante, per favorire l’inclusione stimolando l’interesse nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in particolare degli studenti che vivono situazioni di povertà educativa. Il tour, partito lo scorso 21 aprile e concluso ad ottobre, ha portato la scienza in 50 Comuni in tutte le Regioni italiane, nelle aree normalmente più lontane dai grandi centri e con maggiori difficoltà sociali ed economiche.

In qualità di Mobility Partner Toyota ha messo a disposizione del progetto un Toyota Proace, allestito con quattro telescopi professionali che ha accompagnato per tutta la durata del tour gli astronomi professionisti dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), nonché i divulgatori scientifici dell’associazione, offrendo a bambine e bambini la possibilità di osservare il cielo attraverso strumenti professionali di ultima generazione e coinvolgerli in laboratori, quiz ed esperimenti nelle materie STEM.

Il progetto rientra nel programma Education congiunto dell’ESA (European Space Agency) e dell’ASI promosso da Samantha Cristoforetti che ha condiviso con i bambini la sua esperienza effettuando dei collegamenti dalla Stazione Spaziale Internazionale, coinvolgendoli in attività che li hanno stimolati a guardare il cielo. L’astronauta rappresenta un modello positivo per i più giovani ed un incentivo ad approfondire le materie scientifiche e a sfidare qualunque stereotipo e pregiudizio.