Trenitalia lancia ‘Summer Experience’: la nuova offerta per l'estate 2024

Gli scatti d'Affari

Trenitalia presenta ‘Summer Experience’: dal 9 giugno nuovi collegamenti e offerte per raggiungere oltre 700 destinazioni

Con oltre 700 destinazioni estive da raggiungere per le vacanze 2024, è stata presentata la nuova offerta della Summer Experience. Quest'ultima prenderà il via il 9 giugno, offrendo nuovi collegamenti e soluzioni intermodali messe a disposizione dalle società del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Tra queste figurano la capofila Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani. Si prevede che tale iniziativa contribuirà a rendere il viaggio estivo più accessibile e conveniente per una vasta gamma di destinazioni turistiche.

Luigi Corradi, AD di Trenitalia, ha annunciato una crescita significativa della soddisfazione dei clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio durante il 2024. Questo è stato reso possibile grazie alle molteplici iniziative intraprese negli ultimi tre anni, focalizzate sulla sostenibilità e sull'innovazione. Corradi ha espresso entusiasmo riguardo alle previsioni per l'estate 2024, che indicano ulteriori crescita e sostegno dalla domanda interna, specialmente nel settore turistico e grazie ai collegamenti internazionali.

L'offerta estiva di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri, include oltre 270 Frecce ogni giorno, offrendo più di 130mila posti disponibili. Gli Intercity e gli Intercity Notte collegheranno più di 230 città, tra cui 70 delle destinazioni estive più popolari. Inoltre, i treni Regionali, al numero di 6mila al giorno, raggiungeranno più di 1.700 località in tutta Italia, garantendo una copertura diffusa per i viaggiatori che desiderano esplorare le bellezze del paese.