Trenitalia e LEIDAA, torna l’iniziativa contro l’abbandono degli animali

Trenitalia e LEIDAA, rinnovata l’iniziativa a contrasto dell’abbandono degli animali nella Summer Experience 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS

Torna anche quest’estate l'iniziativa inserita nella Summer Experience 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, confermata durante una conferenza stampa a Milano organizzata da Trenitalia e LEIDAA, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che si occupa da tempo della difesa degli animali e dell'ambiente. L’occasione è stata utile per presentare le iniziative a supporto della società di trasporto e dell'associazione attraverso gli interventi dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla, Presidente di LEIDAA, e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Iniziative che già stanno dando i primi risultati con oltre 140mila animali domestici da gennaio a maggio a bordo dei convogli Trenitalia (+75% vs. 2019) e l'offerta degli animali gratis su Frecce e Intercity per viaggi fino al 15 settembre. Sui Regionali, inoltre, alla promo Italia in Tour si può associare il trasporto dell'animale gratuitamente.

Un’estate quindi che si prospetta all'insegna del treno e in generale delle soluzioni intermodali con autobus, traghetti e aerei per fare in modo di vivere vacanze senza lo stress dei mezzi privati. Una scelta confermata già dai primi dati dei ponti primaverili e dei primi weekend estivi e dalle stime di Trenitalia sui flussi estivi nel Belpaese, sia da e per le grandi città d'arte sia per chi sceglie invece le medie e piccole località con una forte attrattiva paesaggistica e culturale.