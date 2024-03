UIL, taglio del nastro per la nuova sede nella zona 167 di Lecce

Gli scatti d'Affari

UIL: inaugurata la nuova sede nella zona 167 di Lecce nel quartiere Stadio La UIL di Lecce ha inaugurato una nuova sede nella zona 167 di Lecce, in via Nicolò Machiavelli, 10, nel quartiere Stadio. Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini con l'assessore Silvia Miglietta, l'avvocato Sandra Zappatore per Arca Sud Salento e la Segretaria confederale UIL Puglia Azzurra Schirosi. Ha benedetto i locali Don Sandro Quarta, parroco di San Sabino. "Nel cuore della periferia della città, la UIL apre oggi un nuovo Centro di Servizi alla Persona, un presidio di socialità ed un luogo di condivisione che sarà la casa di tutti: persone fragili, donne, immigrati e tutti coloro che hanno ed avranno bisogno di ascolto e supporto. Siamo il Sindacato delle persone e questo luogo rappresenta più che mai la nostra mission", ha detto il Coordinatore territoriale della UIL di Lecce, Mauro Fioretti. "La UIL di Puglia sostiene fortemente questa iniziativa. Quella che parte oggi è una sfida molto importante, perché mantenere aperto quotidianamente questo presidio, una luce sempre accesa nel buio delle difficoltà di questi quartieri di periferia, è un impegno che ci assumiamo tutti con responsabilità. Le persone troveranno qui una porta sempre aperta, accoglienza, ascolto e risposte concrete alle loro esigenze", ha sottolineato Azzurra Schirosi, Segretaria confederale della UIL di Puglia.