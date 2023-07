Unicusano, lanciato primo master al mondo in Biophilic Design

Gli scatti d'Affari

Unicusano, boom di richieste per la formazione in architettura green: lanciato il primo master al mondo dedicato al Biophilic Design

Aumentare il benessere delle persone attraverso il contatto con la natura, migliorare la loro qualità di vita e rivoluzionare l’architettura grazie a una preparazione scientifica mirata e sensibile ai fattori ambientali e a quelli umani. L’Unicusano lancia, unico nel suo genere, il primo master al mondo in “Biophilic Design/Progettazione Biofilica: Progettare spazi per il benessere ispirati dalla saggezza della Natura”.

In un momento storico in cui la sostenibilità ambientale, la natura e il verde divengono motore principale delle azioni governative e delle scelte politiche in Europa, la biofilia conquista dunque il suo posto d’onore. In questo processo di profondi cambiamenti, accelerati dal Covid e dai conseguenti lockdown, l’architettura attenta alle forme, alle logiche e ai processi naturali assume nuovi, intraprendenti e inaspettati valori tanto che, per far fronte alle crescenti esigenze della collettività, l’Unicusano ha attivato il primo master in Biophilic Design.

Diretto dal docente Leonardo Tizi, architetto e psicologo, il corso nasce da una basilare esigenza: accendere una luce sul concetto di sostenibilità umana nelle progettazioni odierne, fornendo ad architetti, ingegneri, interior designer o urbanisti le conoscenze scientifiche sulla biofilia nella cornice teorica della psicologia ambientale, per migliorare attraverso la progettazione la qualità di vita delle persone.

Il master ha durata annuale per 1.500 ore di lezioni, corrispondenti a 60 crediti formativi. Svolto in modalità telematica, è articolato in: lezioni video e materiale fad appositamente predisposto; congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico; eventuali verifiche per ogni materia.