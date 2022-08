UNIQLO, al via UT Archive Project per i 20 anni del marchio

UNIQLO celebra il ventesimo anniversario del brand UT rilanciando i suoi design più famosi con UT Archive Project

UNIQLO ha annunciato che avvierà l'UT Archive Project l’8 agosto online e il 9 agosto in store, per celebrare il 20° anniversario del marchio UT, che ha debuttato nel 2003. Il marchio UNIQLO graphic T-shirt (UT) offre un mix di autentica cultura pop e grafiche artistiche da tutto il mondo, consentendo a chi le indossa di esprimere la propria individualità. Il progetto rilancerà una raccolta di UT scelte tra quelle più iconiche degli ultimi due decenni dal fascino senza tempo. Inoltre, lo stesso giorno, UNIQLO aprirà al pubblico il suo UT Archive online, per immergersi nel viaggio del marchio nel corso degli anni.

I 18 design selezionati dagli archivi UT per la collezione mostrano le solide fondamenta del LifeWear nell’arte, nella musica, nel cinema, nei cartoni animati e in altri aspetti della cultura pop globale. Tra questi, sarà disponibile un UT del 2003 con grafica di Jean-Michel Basquiat e un pezzo dedicato a Andy Warhol, il cui lavoro è stato ampiamente presente nelle collezioni UT nel corso degli anni. Ci saranno anche una UT Black Jack del 2006 con disegni di Osamu Tezuka e una con grafica del 2009 dedicata alla popolarissima serie di videogiochi Street Fighter. L'UT Archive Site accompagnerà i consumatori in un viaggio per entrare in contatto con nuovi aspetti della cultura e trovare i loro articoli preferiti. Questa libreria digitale rappresenta l'impegno di UNIQLO di aggiungere colore alla vita quotidiana attraverso le T-shirt e conterrà numerosi capolavori legati ad arte, personaggi iconici e collaborazioni aziendali di marchi da tutto il mondo.