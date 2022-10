UPS raddoppia le dimensioni dell’Hub aereo di Bergamo

Gli scatti d'Affari Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. UPS, inaugurata la nuova facility per lo smistamento e la consegna dei pacchi all'aeroporto di Milano-Bergamo UPS ha inaugurato ufficialmente all'aeroporto di Milano-Bergamo di Orio al Serio, sede del principale gateway aereo italiano della società, la sua nuova facility per lo smistamento e la consegna dei pacchi. Con tre voli collegati all’Hub Aereo Europeo UPS a Colonia, la struttura serve la Lombardia, una tra le più importanti realtà industriali europee. Le attività operative della facility, alimentata al 100% da energia elettrica rinnovabile, sono distribuite su un’area di 5.000 mq e dotate della più avanzata tecnologia di smistamento, permettono di processare fino a 3.800 pacchi all'ora, quasi il doppio della capacità della struttura che ha sostituito, con un ulteriore potenziale di espansione.

"Il nostro impegno a Orio al Serio rappresenta più di un investimento in UPS e nelle nostre capacità: è un investimento nei nostri clienti e nel loro potenziale di crescita e successo. Questa nuova struttura svolgerà un ruolo fondamentale nella crescita delle importazioni e delle esportazioni della Lombardia e di tutta Italia, portando nel mondo il meglio del Made in Italy per gli anni a venire", ha dichiarato Britta Weber, Country Manager di UPS Italia.

Quello di Orio al Serio è uno dei sette aeroporti serviti da UPS in Italia insieme a Bologna, Ciampino, Falconara, Venezia, Milano Malpensa, Napoli Capodichino. L’ampliamento rientra nei continui investimenti di UPS in Italia per il mercato interno e per il suo export, generato per oltre la metà da piccole e medie imprese. Lo scorso anno UPS ha inaugurato un nuovo volo che collega Napoli a Malpensa e Colonia, oltre a lanciare UPS Premier, il suo servizio ad alta tecnologia che consente di avere una corsia prioritaria per le spedizioni critiche e permette di localizzarle entro un raggio di 3 metri all’interno del network globale di UPS. Il centro di Bergamo è infatti dotato di una stazione di rifornimento per il ghiaccio secco e di tre celle frigorifere a differenti range di temperatura per le spedizioni a temperatura controllata, critiche per il settore healthcare.