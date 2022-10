Verallia sceglie EDP per la fornitura di energia da fonti rinnovabili

Gli scatti d'Affari

Verallia, affidata a EDP la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici per l’approvvigionamento di energia elettrica

Verallia, primo produttore europeo di contenitori in vetro per alimenti e bevande, presente in 11 Paesi con 32 stabilimenti, ha affidato a EDP, tra i leader mondiali nella produzione di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici entro il 2023 per l’approvvigionamento di energia elettrica sui suoi stabilimenti di Gazzo Veronese (Verona), Dego (Savona), Carcare (Savona), Villa Poma (Mantova) e Lonigo (Vicenza). Il progetto consentirà a Verallia di autoprodurre una quota parte dell’energia elettrica aumentando la propria performance di sostenibilità ambientale attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di circa 8 mila tonnellate l’anno (pari alle emissioni annuali di circa 7.000 automobili non elettriche).

Marco Ravasi, Amministratore Delegato di Verallia Italia, ha commentato:“La sostenibilità è al centro dell’agenda di Verallia relativa all’energia. L’accordo siglato con EDP Energia Italia è per noi strategico perché ci consente di collaborare con uno dei principali operatori a livello globale nel settore delle soluzioni di energia rinnovabile per le imprese, dando un forte impulso al nostro impegno verso la transizione energetica, uno dei pilastri della nostra roadmap al fine di ridurre del 46% le emissioni di Co2 entro il 2030”.