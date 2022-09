Victoria Shoes punta sulla sostenibilità e sulla strategia omnichannel

Gli scatti d'Affari

Victoria Shoes: la strategia del brand spagnolo punta sulla salvaguardia ambientale e sull'omnicanalità

Victoria, il marchio di scarpe spagnolo, è da sempre fortemente implicato nella sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. Proprio per questo motivo l’azienda si impegna a realizzare prodotti duraturi con materiali riciclati. Inoltre negli ultimi anni il brand ha deciso di orientare sempre più la sua filosofia verso vie più sostenibili, con lo sguardo costantemente rivolto alla salvaguardia dell’ecosistema.

"Stiamo lavorando a vari progetti di ricerca e sviluppo per produrre scarpe con nuovi materiali. Allo stesso tempo, continuiamo a fare ricerca al fine di migliorare i nostri processi produttivi, cercando di ottenere un doppio risparmio, tanto in termini energetici e quanto in termini di materie prime" afferma Sara Gutierrez, Communication Manager di Victoria.

Nel 2019 il brand ha investito 9 milioni di euro nella costruzione di strutture sostenibili nel cuore della Rioja, una piccola comunità autonoma che si trova a 50 km dagli stabilimenti, il che comporta una notevole riduzione delle emissioni di carbonio relative al trasporto delle merci. Nel 2022 Victoria lancia DREC (Dyeable Recycled Ecological Cotton), un cotone specifico per la tintura con il 30% di materiale pre-consumo riciclato. In Victoria si consumano circa 16.000 kg di cotone all'anno e l'origine del cotone è per l’azienda un elemento molto importante.

Inoltre, Victoria mira ad avvicinare il più possibile il prodotto al consumatore e per questo ha deciso di optare per una strategia omnicanale. Il brand vende le sue calzature attraverso negozi multimarca sia di calzature che di moda, nei grandi magazzini e nei concept store. Ma la sua presenza si registra anche online, all'interno di piattaforme di e-commerce conosciute in tutto il mondo.