Vueling propone per Halloween il “Gost Tour”: a caccia di fantasmi

Vueling, “Ghost Tour”: la compagnia aerea per questo Halloween propone itinerari in capitali europee a portata di volo

Per celebrare la notte più infestata dell’anno, la compagnia aerea Vueling, parte del gruppo IAG, propone tre itinerari da brivido in città europee che nelle loro vie, palazzi e torri nascondono ancora storie e leggende avvolte dal mistero: fantasmi di uomini e animali, oscuri segreti e fenomeni paranormali. Le città proposte sono: Londra, la capitale inglese, con il suo fascino inafferrabile, è la meta ideale per un viaggio all’insegna del terrore per la notte più spaventosa dell’anno. Tra le tappe imperdibili in tal senso, non si può non partire dalla famosa Tower of London, luogo infestato dai fantasmi di diversi prigionieri illustri giustiziati, tra cui Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII decapitata nel 1536. Si prosegue poi al The London Dungeon, attrazione che vi farò scoprire le segrete (e i segreti) della città, grazie anche ad attori dal vivo. Consigliato per i cuori più intrepidi;

Copenhagen dove le strade di Halloween portano a scoprire i suoi eleganti palazzi e imponenti castelli. Ad esempio, nel centro della città, immerso in giardini idilliaci, si trova il Palazzo di Frederiksberg: bellissimo a vedersi, ma all’interno nasconde oscuri segreti e anime inquiete, come quella del re Federico VI in persona. Anche il Castello di Rosenborg ospita qualcosa di ben più misterioso dei preziosi gioielli della corona: il fantasma di un gatto, che si narra appartenesse a una guardia reale rimasta uccisa in un incidente di tiro. Un’esperienza indimenticabile per la notte del 31 ottobre è una visita ai Giardini di Tivoli, il parco di divertimenti di Copenhagen risalente al 1843, tra i più antichi al mondo: per l’occasione, tutto il parco si traveste con le decorazioni classiche e aspetta i suoi visitatori tra ragnatele, balle di fieno e zucche disseminate ovunque. Infine, i più audaci potranno fare un salto al Museo della Medicina: un’esperienza non adatta a tutti, con pezzi rari di una vasta collezione da rabbrividire, come organi umani e altre parti del corpo perfettamente conservati, feti e strumenti medici dei tempi in cui le operazioni senza dolore erano un lontano miraggio.

Infine, vi è la capitale olandese in fatto di paranormale non ha niente da invidiare ad altre città. Chi fosse in cerca di un’immersione nella storia locale, sempre a tema Halloween, si può recare a Dam Square, una piazza che, durante l’Inquisizione nel XVI secolo, fu teatro di oltre un migliaio di esecuzioni pubbliche, per lo più roghi di streghe. Ancor oggi si dice che diversi spiriti senza pace vaghino per la piazza. Affacciata lungo uno dei noti canali della città, anche la torre Montelbaanstoren è dimora di antichi fantasmi: in questo caso, si tratta di un’intera famiglia, uccisa mentre cercava di salvarsi fuggendo verso la struttura difensiva.