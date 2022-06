Whirlpool Corporation: design e tecnologia al Fuorisalone 2022

Gli scatti d'Affari

Whirpool e Hotpoint, presenti al Fuorisalone i principali brand del Gruppo con esperienze immersive in Brera

Whirlpool Corporation, in occasione del Fuorisalone 2022, sarà presente con i suoi principali brand, Whirpool e Hotpoint, con due diversi allestimenti atti a coinvolgere il pubblico in esperienze artistiche e sensoriali. Nel Brera Design District, le due realtà, attraverso il sapiente intreccio tra design, sostenibilità, tecnologia ed esigenze di benessere, saranno presenti declinando questi principi chiave in due differenti modalità: Whirlpool, aiutando i consumatori a trovare e mantenere il proprio well-being; Hotpoint, aiutando a vivere giorno dopo giorno il sentimento di Home-Love.

“Quest’anno abbiamo voluto raddoppiare la nostra presenza al Fuorisalone di Milano per dare una maggiore opportunità ai nostri brand di esprimere il proprio purpose e coinvolgere il pubblico intorno ad esso", afferma Paolo Lioy, Amministratore Delegato Whirlpool Italia e Iberia.

Whirpool, partner per la terza volta consecutiva della mostra di INTERNI “Design Re-Generation” di cui quest’anno sarà co-producer, darà vita all’installazione “Sidereal Station”, firmata da AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi. “L’installazione proposta qui prende ispirazione dal posizionamento del marchio Whirlpool che promuove l'importanza di coltivare il benessere, prendendosi cura di sé a casa. Mentre la novità del 2022 è l’allestimento in Brera, che ci permette di dare visibilità sia a Whirlpool sia a Hotpoint e al posizionamento di Hotpoint legato al sentimento di Home-Love”, conclude Paolo Lioy.

La nuova filosofia di brand Whirpool pone l’attenzione sulle sfide cui si è costantemente sottoposti al giorno d’oggi, e come sia necessario ricercare e ritrovare un equilibrio e un benessere fisico ed interiore: la riconnessione a sé stessi e con i propri bisogni, a partire dalla dimensione della “casa”, dove con i suoi prodotti a basso impatto ambientale e con le nuove tecnologie, Whirpool è pronto ad accompagnare i consumatori nel proprio viaggio verso la ricerca del nuovo benessere.