Wizz Air, arriva il nuovo volo diretto Milano-Abu Dhabi grazie all'Airbus A321XLR

Gli scatti d'Affari

Wizz Air, introdotta dal 2025 la rotta diretta Milano-Abu Dhabi con il nuovo Airbus A321XLR



Wizz Air, la terza compagnia aerea più importante in Italia, ha annunciato l’introduzione di una nuova rotta intercontinentale low cost dall'aeroporto di Milano Malpensa verso Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Dal 2 giugno 2025, la compagnia opererà voli diretti quotidiani utilizzando il rivoluzionario Airbus A321XLR, l'aereo a lungo raggio più efficiente della sua categoria. I biglietti per questo collegamento sono già in vendita a partire da €99.99, offrendo ai viaggiatori l'opportunità di raggiungere destinazioni intercontinentali a prezzi accessibili.

Il nuovo Airbus A321XLR consentirà di coprire la distanza tra Milano e Abu Dhabi in oltre 7 ore, aprendo una nuova era per i viaggi intercontinentali low cost. Con una maggiore autonomia e una riduzione delle emissioni di CO2 del 30%, rispetto agli aeromobili tradizionali, Wizz Air si impegna a mantenere il focus sulla sostenibilità. La compagnia sta espandendo la sua rete di collegamenti internazionali e con l’introduzione di questo nuovo modello di aeromobile, intende rivoluzionare il modo di viaggiare tra Europa e Medio Oriente.

La decisione di basare l'Airbus A321XLR a Milano Malpensa conferma l'importanza strategica dello scalo milanese per lo sviluppo del network di Wizz Air. Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports, ha sottolineato come questa scelta favorisca l'espansione delle rotte extra-europee, migliorando la diversificazione dell'offerta e rafforzando il ruolo di Malpensa come hub di innovazione per l'aviazione.