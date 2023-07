SEA, nuovo volo diretto da Milano Malpensa per la Tunisia con Nouvelair

SEA, con la nuova rotta da Malpensa a Tunisi-Cartagine l'italia è ancora più vicina alla Tunisia

Nouvelair annuncia il lancio della nuova rotta che collega gli aeroporti di Milano-Malpensa a Tunisi-Cartagine dal 17 luglio 2023. Con due frequenze settimanali, la principale compagnia aerea privata tunisina offre più opzioni di viaggio ai passeggeri residenti nell'area di Milano verso la Tunisia. Questo nuovo collegamento aereo rafforza i già ricchi scambi tra l'Italia, in particolare la regione Lombardia, e la Tunisia.

Meta ambita dai turisti di tutto il mondo ma anche importante destinazione d'affari, la Tunisia conta l'Italia come primo partner, in termini di volume di scambi nel 2022. Con Nouvelair, la Tunisia con la sua storia millenaria, le spiagge sabbiose e le tradizioni gastronomiche è ancora più vicina a Milano. Grazie a questi due voli settimanali (tre voli da settembre 2023) e biglietti di sola andata a partire da 169 € TTC, una visita, anche breve, di Tunisi sarà l'occasione per vivere un'esperienza unica e indimenticabile!

In qualità di compagnia aerea privata leader in Tunisia, Nouvelair si impegna a offrire voli regolari e confortevoli ai migliori prezzi.