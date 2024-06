SEAS lancia nuovi sistemi 'Air-to-Water' in grado di produrre acqua dall'aria

SEAS: presentati nuovi sistemi 'Air-to-Water', l'obiettivo è produrre acqua di alta qualità dall'aria

SEAS, Sociètè de L’Eau Aèrienne Suisse, leader tecnologico nei sistemi industriali e B2B Air-to-Water, annuncia l’installazione di nuovi sistemi in grado di produrre acqua di alta qualità dall’aria negli Stati Uniti, alle Maldive e in Spagna. Questi sistemi catturano e trasformano l’umidità presente nell’atmosfera, garantendo un accesso sicuro e sostenibile a una risorsa essenziale come l’acqua. L’obiettivo di SEAS è sempre stato garantire in qualunque parte del mondo l’accesso all’acqua per usi umani, agricoli e industriali.

Questo impegno è di vitale importanza, considerando che oltre 2 miliardi di persone vivono in aree ad alto stress idrico, 4 miliardi sperimentano gravi scarsità d'acqua e 1,8 miliardi utilizzano fonti di acqua potabile contaminate, con gravi ricadute sulla salute. Con l’aumento della popolazione mondiale, previsto a 9,7 miliardi di abitanti entro il 2050, la necessità di trovare fonti alternative di acqua diventa sempre più urgente.

Con sede in Svizzera, stabilimenti di assemblaggio in Italia e negli Emirati Arabi Uniti e uffici negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi, SEAS è impegnata da oltre un decennio nello sviluppo e nella commercializzazione di sistemi che estraggono l'umidità dall'aria per produrre acqua. Grazie a un importante portfolio di brevetti e tecnologie esclusive, SEAS è diventata un leader indiscusso nel settore Air-to-Water.

I sistemi SEAS producono acqua sana e pulita ovunque serva, fornendo soluzioni personalizzate per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Recentemente, le soluzioni Awa Modula sono state installate in diverse località per produrre acqua potabile destinata alla comunità o per offrire un’ospitalità green. A Maui, Hawaii, in collaborazione con la US NAVY, il progetto garantisce la fornitura di acqua potabile per la comunità di Maui, fino a 50 litri al giorno. In California, la US NAVY di San Diego ha testato e approvato macchine SEAS da 250 e 500 litri, dotandosi delle piccole AWA05 Mobili, installate su pick-up per fornire acqua potabile in aree dove scarseggia o è inquinata.

Sempre più strutture ricettive vogliono essere “Plastic Free”. Ad Asaree Goalhi, Maldive, il sistema installato presso la Guest House Villa Rosa Maldives fornisce acqua di qualità agli ospiti, eliminando l'uso di bottiglie di plastica. All’Hotel Levante, Formentera, il sistema permette all’hotel di offrire acqua potabile ai clienti senza utilizzare acqua in bottiglia. Una seconda fase prevede l'installazione di un sistema SEAS AWA 25 con tri-generazione termica per una produzione giornaliera di 250 litri di acqua e apporti termici per acqua calda e aria primaria fresca.

Anche realtà cittadine si avvicinano a diventare “Plastic Free”. A Granada, Spagna, l’installazione di un sistema Air-to-Water consente al personale e agli ospiti del municipio di bere acqua di qualità, preservando l'ambiente. Questi nuovi progetti confermano la crescita di SEAS nei mercati internazionali, offrendo soluzioni mirate e funzionali per un maggiore approvvigionamento idrico. La mission di SEAS continua a essere quella di garantire l'accesso all'acqua in ogni parte del mondo, rispondendo alle sfide globali di scarsità idrica e sostenibilità ambientale.