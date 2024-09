Sec and Partners, apre una nuova sede a Cortina sotto la guida di Chiara Caliceti

Sec and Partners, il nuovo ufficio di Cortina sarà sotto la guida di Chiara Caliceti

Sec and Partners, agenzia di comunicazione del Gruppo Sec Newgate apre un nuovo ufficio a Cortina, sotto la guida di Chiara Caliceti che lascia Doc-Com, di cui era general manager.

"Lanciamo questa nuova business unit", spiega Giancarlo Frè, amministratore delegato di Sec and Partners, "che nasce dalla volontà di rafforzare l’agenzia nel settore del turismo con particolare attenzione all’ alto di gamma, nelle varie declinazioni di sport, cultura, attività produttive e tradizione. Chiara Caliceti, che la guiderà, ha nel suo back ground un grande know how e una solida professionalità per sviluppare questo progetto".

"Cortina, con le prossime Olimpiadi", spiega Chiara Caliceti, "e più in generale la montagna italiana, hanno bisogno di garantirsi una comunicazione globale che consolidi e ampli le esperienze maturate fino ad oggi nel settore. Entro a far parte di un team di forte esperienza e di respiro internazionale e conto di poter garantire ai progetti di comunicazione innovazione, esperienza e multidisciplinarietà".

Chiara Caliceti, giornalista e comunicatrice, nata a Bologna, opera da sempre nella conca ampezzana. Dopo la laurea in Scienze politiche ha collaborato con Il Resto del Carlino e QN. Nella comunicazione ha seguito progetti per Cinecittà Holding (tra cui il Festival del Cinema di Venezia) e per la Direzione generale Arte e Architetture contemporanee – MiBACT (tra cui la Biennale Arte e Architettura). Nel 2005 ha dato vita a Omnia Relations, agenzia di comunicazione nel settore del turismo, acquisita da Rete Doc. Nel 2008, a Cortina, ha contribuito a dar vita al primo ufficio stampa di località e tuttora segue importanti clienti a livello locale. In precedenza, è stata consulente per oltre un decennio di Cortina Turismo lanciando il Cortina Fashion Weekend.

Tra i clienti seguiti Anef - l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Confindustria) - e ha gestito progetti turistici per Courmayeur, Madonna di Campiglio, Bormio, gli impianti di Livigno e dell’Alta Badia, l’Aspromonte (RC), ma anche per città come Genova, Parma e Pesaro con cui ha sviluppato progetti di comunicazione anche a livello internazionale.

Sec and Partners conta su un’esperienza consolidata, ultraventennale, nella consulenza di comunicazione con particolare riferimento alle media relations e opera nelle sedi di Roma, Milano e ora Cortina D’Ampezzo. Il gruppo si occupa di comunicazione corporate, di crisi e dell’organizzazione di eventi, con aree dedicate anche alla comunicazione finanziaria, healthcare, lusso e turismo. L’agenzia si caratterizza per l'esperienza di professionisti maturata in contesti nazionali e internazionali.