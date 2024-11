Siemens Healthineers, fatturato in crescita (+6,5%) nel IV trimestre 2024

Siemens Healthineers, in crescita il fatturato nel IV trimestre del Fiscal Year 2024: rafforzata la posizione nel settore delle tecnologie mediche

Siemens Healthineers ha presentato i risultati finanziari del quarto trimestre del Fiscal Year 2024; l’azienda, leader globale nella produzione di tecnologie medicali di prossima generazione, ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, registrando una crescita solida in ogni segmento.

Nel quarto trimestre del Fiscal Year 2024, Siemens Healthineers ha registrato un aumento del fatturato comparabile del 5,6%, che sale al 6,5% escludendo l’attività ormai conclusa dei test antigenici COVID-19. Le divisioni Imaging e Varian hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, con incrementi rispettivamente del 7,7% e del 10,5%, sostenuti da margini EBIT rettificati del 24,2% e del 17,1%.

Anche la divisione Advanced Therapies ha registrato un aumento del 6,8%, con un margine EBIT del 20,0%. Il free cash flow trimestrale ha raggiunto 1,2 miliardi di euro, più che raddoppiando rispetto al trimestre precedente. Nel settore Diagnostics, la crescita del fatturato comparabile è stata dello 0,6% senza i test antigenici rapidi per COVID-19; considerando invece questi test ormai conclusi, i ricavi comparabili risultano in calo del 3,8%. Il margine EBIT rettificato del 4,7% ha risentito di effetti legati a periodi precedenti.

L’anno fiscale 2024 si chiude con risultati superiori alle aspettative, con un ottimo rapporto book-to-bill di 1,11 e una continua espansione del portafoglio ordini. L’azienda ha ottenuto una crescita del fatturato comparabile del 4,7%, che sale al 5,2% escludendo il business dei test antigenici COVID-19, chiuso nel 2023. Il margine EBIT rettificato è stato del 15,7%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente, salendo a 3,5 miliardi di euro. L’utile per azione si attesta a 2,23 euro, mentre il free cash flow ha raggiunto 2,1 miliardi di euro. Il dividendo proposto resta invariato a 0,95 euro per azione.

Per il 2025, Siemens Healthineers prevede una crescita del fatturato tra il 5% e il 6%, con un utile per azione compreso tra 2,35 e 2,50 euro. Questa previsione riflette la fiducia dell’azienda nel consolidamento del proprio percorso di crescita e nella capacità di innovare per soddisfare le esigenze del settore sanitario globale.

“Abbiamo concluso l’Anno Fiscale 2024 con risultati eccellenti, nonostante l’attuale debolezza del mercato cinese, confermando la solidità della nostra azienda” ha dichiarato Bernd Montag, CEO di Siemens Healthineers AG. “Questi risultati testimoniano il lavoro del team Healthineers e ci spingono a continuare a investire nella digitalizzazione e nell’innovazione“.