Sisal, il montepremi di Eurojackpot raggiunge i 120 milioni di euro

Sisal: annunciato il montepremi del gioco Eurojackpot, la somma raggiunta è di 120 milioni

Eurojackpot, il gioco con un unico montepremi in Europa, raggiunge la soglia Jackpot di 120 milioni di euro. Sisal, la società che rappresenta l'Italia nella lista dei 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, è pronta ad assicurare ai cittadini la loro dose di fortuna. Per la seconda volta in 10 anni di storia, l'estrazione di venerdì 4 novembre potrebbe portare alla vincita di ben 120 milioni di euro, sfiorando cifre incredibilmente vantaggiose per i giocatori.

Gli italiani sono pronti e speranzosi di indovinare la combinazione vincente, consegnando al nostro Paese il Jackpot più alto raggiungibile dal gioco. Il primo Jackpot da 120 milioni di euro è stato vinto lo scorso Luglio in Danimarca, e speriamo che questo sia l'anno giusto per l'Italia.

Poco importa se i numeri vengono scelti in modo casuale o consapevole, magari in associazione a ricorrenze particolari; la felicità della vincita è comunque smisurata, così come diventano infiniti i progetti da poter realizzare grazie al guadagno ottenuto.