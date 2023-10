Sisal, Sian Carson nominata Chief People Officer

Sisal, annunciata la nomina di Sian Carson: da ottobre alla guida dell'area Human Resources & Organizational Design

Sian Carson è la nuova Chief People Officer di Sisal. Da ottobre Sian guida l’area Human Resources & Organizational Design con l’obiettivo di rafforzare il processo di espansione di Sisal in Italia e all’estero, in coerenza con la strategia di sviluppo di lungo periodo dell’azienda. Forte dei continui investimenti in persone e competenze sia in Italia sia all’estero, con oltre 3 mila colleghi, oggi Sisal è un’azienda internazionale, presente sia sul territorio nazionale che a livello internazionale in Marocco, Turchia, Albania e Tunisia.

"Sono molto felice dell’ingresso di Sian all’interno del Leadership Team dell’Azienda. Sono convinto che con il suo supporto rafforzeremo ulteriormente le capacità di guidare la crescita di Sisal in Italia e all’estero, investendo sulla centralità delle persone e delle competenze fondamentali per un’azienda sempre più sostenibile, digitale e internazionale", ha commentato Francesco Durante, CEO di Sisal

"Sono orgogliosa di assumere il ruolo di Chief People Officer presso Sisal. Sono felice di accogliere con entusiasmo questa nuova sfida professionale in un gruppo che conta oltre 3 mila persone in 5 diversi paesi e con un'ambizione di crescita continua nel prossimo futuro, forte della propria strategia che mette da sempre al centro le persone. Il profilo multinazionale di Sisal ci darà la possibilità di lavorare sulle tematiche di diversità e inclusione in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di diventare un’azienda leader in queste tematiche", ha affermato Sian Carson.

Sian, laureata in Lettere e in Economia alla “University of Melbourne”, ha iniziato la sua carriera in Italia nel settore finanziario ricoprendo molteplici ruoli in ambito HR presso il Gruppo UniCredit. Nel 2013 è entrata a far parte del Gruppo Flutter, seguendo un percorso internazionale prima in Australia, dove è nata, nella divisione di Sportsbet, e successivamente, a Londra, assumendo crescenti responsabilità nelle varie divisioni di Paddy Power, Betfair, Flutter International e da ultimo quale Chief People Officer Group Functions, con l’obiettivo di definire le strategie di sviluppo dei talenti e di rafforzare una cultura inclusiva a sostegno degli obiettivi aziendali.