Sisal, presentato il progetto Responsible Gaming Champions per promuovere il gioco responsabile

Sisal, avviata un'iniziativa per il gioco responsabile: 15 dipendenti impegnati nella promozione di un intrattenimento sicuro e sostenibile

Sisal, uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore del gioco regolamentato e parte del Gruppo Flutter, ha lanciato il progetto Responsible Gaming Champions, un'iniziativa che coinvolge 15 dipendenti con l'obiettivo di promuovere i principi del Gioco Responsabile e rafforzare l'impegno dell'azienda per un intrattenimento sicuro e sostenibile.

Il programma è stato presentato ufficialmente il 29 gennaio durante un evento interno che ha offerto ai dipendenti un'occasione di confronto e condivisione. I Campioni del Gioco Responsabile avranno un ruolo chiave nella diffusione delle buone pratiche legate al gioco responsabile, mettendo al centro la loro passione e competenza per contribuire alla creazione di un ecosistema di gioco sempre più consapevole ed equilibrato.

Attraverso il loro impegno, i Campioni sosterranno attivamente le iniziative aziendali volte alla prevenzione del gioco problematico, promuovendo strumenti e comportamenti per ridurre i rischi. Inoltre, condivideranno esperienze e best practices, diventando punti di riferimento per sensibilizzare colleghi e interlocutori esterni, favorendo un dialogo costante su questi temi.

I partecipanti al progetto prenderanno parte a un percorso di formazione dedicato, che includerà sessioni su comunicazione, sostenibilità e strategie efficaci per sensibilizzare il pubblico su un gioco più sicuro e responsabile. L’obiettivo è fornire loro tutte le risorse necessarie per diventare promotori dei valori aziendali.

"Il Gioco Responsabile è al centro della nostra strategia e con il progetto Responsible Gaming Champions vogliamo trasformare questo impegno in un elemento vivo della nostra cultura aziendale. I Champions saranno i nostri promotori di un gioco sicuro e sostenibile", ha dichiarato Stefano De Vita, Responsible Gaming & Global Research Director di Sisal.

Durante l’evento del 29 gennaio, i dipendenti hanno avuto l’opportunità di approfondire gli obiettivi del progetto, partecipando a momenti di riflessione e ascoltando le testimonianze del management di Sisal e di esperti esterni.