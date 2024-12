Siveco Group ed Elipsis insieme per l’innovazione dei processi industriali

Siveco Group annuncia l'ingresso nella compagine sociale di Elipsis: una sinergia strategica per l’innovazione e la digitalizzazione dei processi industriali

Siveco Group, leader globale nel settore della gestione e manutenzione assistita e predittiva (CMMS), con una presenza consolidata di oltre 1.800 clienti a livello internazionale, annuncia l’ingresso di Elipsis nella propria compagine societaria. Elipsis è un’azienda specializzata in soluzioni avanzate per l’IoT industriale, l’acquisizione e analisi dei dati di processo, l’interconnessione di macchinari e linee produttive e l’ottimizzazione dei flussi energetici. Questa operazione, realizzata attraverso la filiale italiana di Siveco, rappresenta un importante passo avanti nella strategia di innovazione e crescita del gruppo.

Carlo Fichera, CEO e fondatore di Siveco Group, ha commentato: “Questa partnership rappresenta una straordinaria opportunità per continuare a integrare le nostre soluzioni Coswin 8i e Coswin IoT con le tecnologie di Elipsis. Coswin 8i è già riconosciuto a livello globale come uno degli strumenti più avanzati per la gestione e manutenzione degli asset industriali, migliorando le performance degli impianti e riducendo i costi operativi, anche grazie a funzionalità di manutenzione predittiva avanzata. La collaborazione con Elipsis ci consente di ampliare ulteriormente le capacità di monitoraggio e gestione degli impianti industriali, offrendo ai nostri clienti soluzioni innovative per una trasformazione digitale di reale valore aggiunto”.

Elipsis è nota per le sue soluzioni di ottimizzazione dei processi aziendali e per il miglioramento dell’efficienza energetica, basate su tecnologie avanzate come il machine learning e l’intelligenza artificiale. Grazie a queste competenze, l’azienda si distingue nel panorama industriale come partner strategico per l’integrazione e l’analisi dei dati, trasformandoli in informazioni utili per guidare decisioni più efficaci e performanti.

Simone Fardella, fondatore di Elipsis, ha sottolineato: “Con l’ingresso di Siveco Italia nel nostro capitale sociale, rafforziamo una collaborazione già esistente con importanti realtà industriali, sia grandi imprese che PMI. Questo accordo accelera l’evoluzione della nostra Value Proposition, permettendoci di soddisfare in modo ancora più completo le esigenze dei nostri clienti nell’ambito della valorizzazione, integrazione e correlazione dei dati”.

Attraverso questo approccio innovativo, Elipsis non solo contribuisce a migliorare le prestazioni operative e il risparmio energetico, ma crea ecosistemi digitali che rendono le aziende più resilienti, competitive e sostenibili. La collaborazione tra Siveco Group ed Elipsis apre la strada a nuove soluzioni rivoluzionarie per l’Industria 4.0 e 5.0, con un forte orientamento verso l’intelligenza artificiale e tecnologie all’avanguardia nell’automazione predittiva e nella gestione intelligente dei dati. Questa partnership punta ad anticipare le future esigenze del mercato, ridefinendo il concetto stesso di innovazione industriale. L’obiettivo condiviso è offrire strumenti sempre più efficaci per affrontare le sfide della trasformazione digitale, migliorare l’efficienza operativa e garantire sostenibilità concreta.