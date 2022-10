Sky, con Fastweb e NVP per realizzare contenuti immersivi

Sky, Fastweb e NVP insieme per sperimentare il 5G nella produzione contenuti: al via "Immersive Basket Experience"

Sky Italia, Fastweb e NVP annunciano una collaborazione per sperimentare l’uso della tecnologia 5G, produrre eventi live e renderli ancora più immersivi. Grazie al progetto “Immersive Basket Experience”, presentato oggi al MIA, il Mercato Internazionale Audiovisivo, nel corso delle partite casalinghe dell'Olimpia Milano nell'edizione 2022/23 dell'Eurolega sarà infatti sperimentata la produzione in modalità immersiva. Al Mediolanum Forum di Assago verranno installate 6 telecamere a 360°, in punti strategici, per poter offrire riprese da punti di vista inediti. Le camere saranno collegate tra loro e alla regia in modalità wireless, grazie ad una rete 5G Stand Alone a 26 GHz, realizzata da Fastweb attraverso l'utilizzo di 2 antenne 5G interconnesse alla propria Core Network Stand Alone per la contribuzione in tempo reale delle immagini ad altissima risoluzione verso la sala regia remota di Sky.

Tra le sperimentazioni attualmente più all'avanguardia a livello europeo, il progetto “Immersive Basket Experience” ha vinto il Bando “5G Audiovisivo 2022” del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Considerato il grado di innovazione, si è classificato al primo posto nella graduatoria delle proposte nell'ambito della produzione di contenuti, ottenendo il finanziamento massimo previsto dal bando per ogni singolo progetto.

Massimo Bertolotti, Senior Director of Communication & Infrastructure di Sky, ha commentato: “Sky è da sempre attenta alla sperimentazione di tecnologie che rendano sempre più coinvolgente l’esperienza di visione dei nostri abbonati. Con questo progetto, realizzato insieme a due leader del settore come Fastweb e NVP, produrremo eventi live in modalità immersiva. Lo faremo applicando un modello produttivo più flessibile, agile e scalabile, anticipando le possibili applicazioni della tecnologia 5G nel settore della produzione e del broadcasting”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere a fianco di Sky e di NVP per l’avvio della sperimentazione sul campo di un progetto così all’avanguardia nel settore dell’audiovisivo”, ha dichiarato Fabrizio Casati, Chief Wholesale Officer di Fastweb. “Grazie all’integrazione del 5G saremo in grado di far vivere ai tifosi una nuova esperienza di fruizione delle immagini proiettandoci tra i Paesi più innovativi in Europa”.

“Il progetto apre un tema davvero interessante, in quanto finalmente l’applicazione dei benefici legati alla connettività 5G, viene applicata in ambito broadcast ed inserita in un workflow produttivo ben definito, finalizzato alla fruizione da parte dello spettatore di un prodotto innovativo ed immersivo. Abbiamo lavorato alla fase progettuale con grande passione ed adesso non vediamo l’ora di poter passare alla fase di test sul campo”, ha dichiarato Ivan Pintabona, Chief Technology Officier di NVP.

La sperimentazione del progetto partirà venerdì 14 ottobre, in occasione dell'avvio della causa dell'Olimpia Milano in Eurolega, nel match contro l'Alba Berlino, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno. Successivamente, la prossima visione immersiva degli eventi sarà resa disponibile al pubblico con modalità che saranno annunciate.