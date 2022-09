Sky Italia, lanciata l'innovativa Smart TV "Sky Glass"

Sky Italia: inaugurata campagna di lancio di Sky Glass, prima TV al mondo certificata CarbonNeutral

Inizia oggi la campagna di lancio della nuova Sky Glass, la prima Smart TV di Sky commercializzata in Italia. L’azienda si rinnova nell'offerta di intrattenimento, proponendo al pubblico un prodotto innovativo e moderno, che sa come adattarsi ai bisogni degli utenti e supportarli nelle proprie scelte televisive. La presentazione del nuovo prodotto è stata condotta da Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, che ha esposto le caratteristiche del prodotto e i suoi principali punti di forza. Hanno accompagnato Duilio anche Elia Mariani, Chief Consumer Officer e Alessandra Maccalli, Product Marketing Director di Sky Italia, offrendo così una puntuale descrizione della nuova Smart TV, unita alla presentazione dei video promozionali firmati Sky Italia.

“Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un'età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante”, ha dichiarato Duilio all’inizio della presentazione, per poi passare ad una delle caratteristiche più interessanti di Sky Glass. “È la prima TV al mondo certificata Carbon Neutral e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Sky Glass è la TV che non c’era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie”, conclude Duilio.

Come aprreso durante la conferenza di presentazione, Sky Glass è molto più di una televisione, è una piattaforma innovativa che permette di integrare completamente tutte le principali tipologie di contenuti; i contenuti originali Sky, i principali canali nazionali in chiaro e quelli dei player globali più conosciuti come Netflix, Disney+, Prime Video e Dazn. Lì dove la rivoluzione dello streaming ha complicato la vita delle persone aggiungendo un numero impressionante di contenuti, Sky ha puntato sulla semplificazione della ricerca dei contenuti trovando così un modo per accontentare tutta la famiglia.

“Le persone non hanno tempo né pazienza per una tecnologia complicata. Vogliono solo trovare ciò che desiderano velocemente, o trovare qualcosa che non sanno ancora di desiderare. Finora, non c’era nulla di così smart da rendere tutto così semplice. Con Sky Glass la TV raggiunge un altro livello di semplicità. Grazie all tecnologia Glance, è sufficiente passare davanti allo schermo affinché la TV ci mostri i contenuti più adatti ai noi”, ha raccontato Alessandra Maccalli, Product Marketing Director di Sky Italia.

La maggior parte delle sezioni sono state potenziale e migliorate per consentire un utilizzo ancora più rapido ed intuitivo. “Nella sezione cinema non si trovano solo i film di Sky Cinema, ma si trova ogni singolo film di ogni app che abbiamo integrato sulla piattaforma, non dovrete più mettervi a cercare app per app”. ha aggiunto Maccalli.

La guida TV è stata completamente ridisegnata, così da renderla più semplice ed accessibile. L’innovativa funzione restart permette di riavviare qualsiasi programma e guardarlo direttamente dall’inizio. Allo stesso tempo, la nuova funzione Playlist permette di raccogliere tutti i propri contenuti preferiti in un’unica playlist, anche se sono distribuiti sulle diverse app. La nuova Smart TV è pensata per essere utilizzata semplicemente con la voce. Il controllo vocale di Sky è stato potenziato, a tal punto che adesso basta dire “Ciao Sky” per accendere la TV e dire “Ciao Sky, buonanotte” per spegnerla.

Il nuovo televisore firmato Sky sfrutta uno schermo 4K Ultra HD QuantumDot in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori. È disponibile in 3 differenti formati (43’ , 55’ e 65’) e 5 colori e il suo design è creato per adattarsi al meglio allo stile personale di ogni nuovo utente. Sky Glass è alla portata di tutti e può essere acquistato insieme all’abbonamento Sky “Intrattenimento Plus” (Sky TV e Netflix), grazie alla pratica modalità di pagamento in rate mensili.

Il commento ad Affaritaliani.it di Alessandra Maccalli, Product Marketing Director di Sky Italia

“Sky glass è molto più di una TV, ed è molto più di una TV per quattro motivi. Il primo è perché si vede benissimo grazie allo schermo 4K Ultra HD QuantumDot. Il secondo è perché si sente benissimo, grazie ai 6 speaker Dolby Atmos integrati. Il terzo motivo è che è semplicissima da usare, perché aggrega tutte le app, canali in chiaro e canali Sky. Ed è veramente facile ed intuitiva. E l’ultimo motivo è che è bellissima, perché ha un design pazzesco ed è disponibile in 5 colori straordinari”, ha riferito Alessandra Maccalli, Product Marketing Director di Sky Italia a margine dell'evento.

L’azienda si dimostra ancora una volta aperta alle novità e alle nuove possibilità: “Come Sky siamo molto aperti all’innovazione e ascoltiamo sempre i clienti", prosegue Maccalli. "Stiamo già pensando a quelle che potrebbero essere le nuove funzionalità di Sky Glass. Però c’è un dettaglio importantissimo da aggiungere (…) grazie al fatto che ha un software eccezionale, nel momento in cui tu hai a casa Sky Glass il prodotto continua ad evolvere nel tempo e si arricchisce sempre di nuove funzionalità”.

Il lancio della Smart TV è perfettamente in linea con l’impegno di Sky per la tutela dell’ambiente, essendo la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners. A tal proposito, Alessandra Maccalli ha commentato: “Sky Glass è stata certificata come la prima TV al mondo CarbonNeutral da un ente che si chiama Climate Impact Partners, che è andato fondamentalmente a guardare l’intero ciclo di vita di Sky Glass e si è assicurato che nell’intero ciclo di vita fosse ad emissioni neutrali”.

A concludere l’evento le parole di Stephen van Rooyen, Executive Vice President & Chief Executive Officer di Sky UK, che ha commentato il successo di Sky Glass nel Regno Unito. La nuova smart TV è pronta per raggiungere il pubblico italiano, portando l’incredibile tecnologia Sky in tutte le case degli abbonati e degli appassionati. Lo spot registrato per il lancio di Sky Glass verrà presentato al pubblico a partire da oggi, con la presenza della brand ambassador Laura Pausini. Parteciperanno alla campagna anche altre quattro figure del mondo dello spettacolo: Benedetta Parodi, BrunoBarbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.