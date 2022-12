Sky presenta "Retro Scena", il nuovo podcast di Chora Media

Sky annuncia l'avvio del podcast realizzato da Chora Media "Retro Scena", disponibile a partire dal 22 dicembre

Sky racconta la magia e la particolarità del cinema, portando lo spettatore alla scoperta del "dietro le quinte". Dentro al set si muovono talenti e professionalità spesso poco raccontati, senza i quali nessun capolavoro del cinema diverrebbe tale. Per scoprire qualcosa in più sul loro mestiere arriva "Retro Scena", il podcast realizzato da Chora Media per Sky che dà voce a grandi professionisti del cinema italiano per scoprire tutto ciò che accade prima del ciak. Il podcast sarà disponibile a partire dal 22 dicembre sulle piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcasts) con un nuovo episodio ogni settimana fino al 26 gennaio.

Nel corso di sei episodi di circa 20 minuti, Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24, guiderà l’ascoltatore alla scoperta di aneddoti, curiosità ed esperienze in compagnia di chi il set lo vive ogni giorno come lavoro. Il podcast è scritto da Ivan Carozzi, giornalista, scrittore e autore di programmi TV e podcast che per Chora Media ha già curato Una specie di tenerezza sull'opera artistica di Marlene Dumas e Frigo!!!, dedicata all'incredibile storia di Frigidaire.

In ogni episodio, parteciperanno alla registrazione del podcast grandi professionisti del cinema italiano: Stefano Bises, sceneggiatore di lunga fama che ha firmato numerosi film e serie tv di successo, tra cui The New Pope e Gomorra - La serie; Francesco Vedovati, uno dei più noti casting director italiani, Nastro d’Argento per il memorabile Dogman di Matteo Garrone; Luca Bigazzi, celebre direttore della fotografia, che ha curato film come Lamerica e La grande bellezza; Virginia Valsecchi, produttrice under trenta che ha già dato vita a film e serie TV, tra cui Speravo de morì prima dedicata alla figura del calciatore Francesco Totti; Veronica Fragola, costumista di moltissime produzioni, tra cui le serie TV Gomorra e ZeroZeroZero; Cristina Comencini, regista che vanta una candidatura all’Oscar per il miglior film internazionale nel 2006 per La bestia nel cuore.