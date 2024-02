Snam, al via la terza edizione di HyAccelerator aperta a startup e PMI

Snam, lanciata la terza edizione di HyAccelerator: il programma quest'anno si traduce nella call4startup Decarbonization Nexus

Snam lancia la terza edizione del programma HyAccelerator, acceleratore aziendale su scala globale dedicato alle tecnologie dell'idrogeno e della decarbonizzazione, che mira a sostenere le startup e le PMI attive nel settore. Il programma, che durante le due ultime edizioni ha ricevuto più di 100 domande da altrettante startup provenienti da tutto il mondo e ne ha selezionate sei inserendole in un percorso di crescita, quest’anno si traduce nella call4startup Decarbonization Nexus. L’obiettivo è identificare le tecnologie più promettenti che potrebbero supportare l'azienda nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del Gruppo presentati a gennaio nel Capital Markets Day: neutralità carbonica al 2040 e net zero su tutte le emissioni al 2050. La parola "Nexus" richiama il concetto di connessione e collaborazione da sempre valorizzato attraverso il programma, la cui edizione di quest’anno sarà supportata da tutte le aziende del Gruppo e da Industrie De Nora, di cui Snam detiene il 21,59%.



La call4startup, che parte oggi 19 febbraio 2024 e che durerà fino al prossimo 26 marzo 2024, è aperta a startup e PMI che operano lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno e, più in generale, della decarbonizzazione quali produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzi finali delle tecnologie presentate. Dopo

aver valutato le diverse candidature, cinque startup saranno selezionate per partecipare al programma.Per questa edizione il programma è diviso in due fasi: durante la prima, le cinque startup si impegneranno per due mesi con HyAccelerator e i suoi partner per una conoscenza reciproca, approfondimenti tecnici e sessioni di mentoring; durante la seconda, due dei cinque vincitori continueranno il viaggio per 4 mesi attraverso l'analisi di un caso d'uso dell'applicazione tecnologica della startup nell'ecosistema di Snam.



Le startup partecipanti beneficeranno di un percorso di mentorship degli esperti, nonché del supporto tecnico ed economico (quest'ultimo è destinato solo alla seconda fase del programma) durante il percorso che raggiungerà la durata di sei mesi. Per approfondire ogni aspetto di questa nuova edizione Snam dedicherà un webinar aperto a tutte le startup il prossimo 6 marzo, con lo scopo di offrire maggiori dettagli e informazioni sulla call Decarbonization Nexus.