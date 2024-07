Snam lancia il contest artistico per illustratori 'Disegnando il futuro'

Snam: presentato il contest artistico per illustratori 'Disegnando il futuro', l'obiettivo è raccontare l'impegno sostenibile del Gruppo

Oggi ha preso il via ufficialmente "Disegnando il futuro", il contest artistico promosso da Snam, rivolto a illustratori e grafici italiani, sia professionisti che appassionati. L'iniziativa mira a dare forma artistica e figurativa al percorso di transizione energetica intrapreso dall'azienda verso un futuro sostenibile, sicuro e inclusivo.

Snam, con oltre 80 anni di storia, rappresenta un pilastro del patrimonio industriale italiano, contribuendo significativamente allo sviluppo del sistema energetico nazionale. Le sue infrastrutture non solo hanno favorito la crescita economica e sociale, ma oggi giocano un ruolo cruciale nell'assicurare la sicurezza energetica e nel perseguire l'obiettivo delle emissioni nette zero. La missione di Snam va oltre il semplice trasporto e la conservazione di energia: è orientata verso un futuro dove le risorse energetiche, come il gas naturale, il biometano e l'idrogeno, supportano un'economia sostenibile senza compromettere l'ambiente.

Il contest "Disegnando il futuro" si propone come un invito a guardare avanti con creatività e visione, affiancando Snam nel suo impegno per un'economia a zero emissioni. Il tema centrale del concorso rispecchia l'ambizione dell'azienda di costruire infrastrutture energetiche al servizio di un futuro sostenibile, come annunciato nel recente piano strategico 2023-2027.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni residenti in Italia che desiderano interpretare visivamente la visione di Snam per il futuro energetico del Paese. Gli interessati possono registrarsi entro il 30 settembre 2024 compilando il form disponibile sul sito. La registrazione richiederà l'inserimento di dati personali, una descrizione dell'opera proposta, l'opera stessa in formato PDF, una selezione di massimo tre opere per illustrare lo stile artistico del partecipante, il curriculum vitae e il book-portfolio.