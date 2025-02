Snam lancia 'Net Zero Revolution': la quarta edizione della challenge HyAccelerator per startup e PMI

Snam presenta 'Net Zero Revolution': al via la quarta edizione di HyAccelerator per startup e PMI innovative nel settore clean-tech

Snam ha annunciato oggi il lancio della quarta edizione del programma HyAccelerator, un acceleratore internazionale destinato alle tecnologie del settore clean-tech, pensato per supportare startup e piccole e medie imprese innovative nel settore energetico. Dopo il successo delle edizioni precedenti, che hanno visto oltre 100 candidature da tutto il mondo e 11 vincitori intraprendere un percorso di accelerazione unico, quest’anno il programma si evolve con l’iniziativa "Net Zero Revolution", un'iniziativa strategica che punta a identificare le tecnologie più promettenti per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità di Snam. La quarta edizione di HyAccelerator si apre con la Call4Startup, che è possibile inviare fino al 18 marzo 2025.

Il nome "Net Zero Revolution" incarna la visione di Snam per il futuro, incentrata sul raggiungimento delle net zero emissions entro il 2050, come parte degli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 presentato lo scorso gennaio. La sfida si concentra sulla scoperta delle tecnologie più avanzate e promettenti, che contribuiranno a costruire un’infrastruttura paneuropea multi-molecola per il settore energetico.

Originariamente focalizzato sull'idrogeno, il programma HyAccelerator amplia quest’anno i suoi orizzonti includendo anche startup e PMI attive nelle aree della Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) e nello stoccaggio di energia a lunga durata (Long Duration Energy Storage). Questa espansione mira a favorire l'innovazione, potenziando la collaborazione tra Snam, le sue affiliate e i partner industriali.

Una delle principali novità di quest'edizione riguarda l’accelerazione di una delle startup finaliste in collaborazione con H2SHIFT, un progetto europeo che promuove l’innovazione attraverso un network di Open Innovation Test Beds dedicati alle tecnologie di produzione dell’idrogeno. Grazie a questa collaborazione, le startup avranno l’opportunità di testare e sviluppare le proprie soluzioni in un contesto industriale rilevante (TRL 5-7), rafforzando la validità delle loro proposte tecnologiche.

Il processo di selezione prevede una fase iniziale di revisione delle candidature, seguita dalla scelta di cinque finalisti che parteciperanno al programma di accelerazione. I primi due mesi saranno dedicati alla fase di Discovery, in cui le startup affineranno il loro modello di business e la proposta tecnologica con il supporto di esperti. Successivamente, due vincitori saranno selezionati per proseguire nella fase di Validation, che durerà quattro mesi e prevede lo sviluppo di uno studio di prefattibilità per un caso d’uso reale.

Le startup vincitrici riceveranno mentorship, supporto tecnico e finanziario da parte del team di HyAccelerator e dei partner di Snam, con l'obiettivo di potenziare il loro sviluppo e contribuire concretamente alla transizione verso un futuro energetico sostenibile.