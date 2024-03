Snam rivoluziona la gestione degli asset con la nuova ‘Asset Control Room’

Snam lancia ‘Asset Control Room’, la nuova piattaforma per rivoluzionare il monitoraggio e la gestione degli asset

In un contesto in continua evoluzione, che punta sull’utilizzo dell’innovazione per efficientare la gestione degli asset, Snam, leader europeo nel settore del gas, inaugura la sua ultima creazione: la nuova Asset Control Room(ACR). Questa piattaforma digitale segna un punto di svolta nel modo in cui il Gruppo monitora e gestisce gli asset e le attività, consentendo un controllo integrato in tempo reale di tutte le operazioni interamente digitalizzate.

Dopo quattro anni di intenso lavoro e il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali all'interno di Snam, la realizzazione dell'ACR rappresenta uno dei principali risultati del programma di innovazione industriale SnamTEC. Avviato nel 2018 e ulteriormente potenziato con il nuovo piano strategico, SnamTEC si pone obiettivi chiave quali la sicurezza delle persone, la continuità operativa, la salvaguardia dell'ambiente e l'ottimizzazione dei processi.

Al centro dell'ACR, oltre alle più avanzate tecnologie, troviamo le persone di Snam, che anche in mobilità possono accedere istantaneamente a grandi quantità di dati resi performanti da intelligenza artificiale e modelli predittivi. Questo approccio permette di monitorare in tempo reale lo stato di salute degli asset e di individuare tempestivamente eventuali anomalie, grazie anche all'impiego di tecnologie di telediagnostica e sensoristica. Ma l'innovazione non si ferma qui.

Attraverso l'ACR, il personale di Snam avrà accesso al gemello digitale di ciascun asset fisico, contenente elaborazione in 3D di reti e impianti; così da offrire una visione dettagliata e costantemente aggiornata delle infrastrutture. A supporto di questa piattaforma digitale, c'è anche "Evolution Lab", uno spazio fisico dove i dipendenti di Snam possono sperimentare e testare nuove tecnologie per migliorare ulteriormente i processi.

L'importanza dell'ACR risulta cruciale considerando la vastità e la complessità delle operazioni di Snam, nonché la sua ambizione di consolidarsi come operatore multi-molecola, in grado di trasportare e/o stoccare non solo gas, ma anche biometano, idrogeno e CO2. Questo modello integrato, infatti, aumenta l'agilità e la flessibilità delle operazioni di Snam, e supporta anche la sua visione strategica annunciata nel recente Capital Markets Day.

Snam, riconoscendo l'innovazione come uno dei principali motori della sua strategia, si impegna a sfruttare sia tecnologie consolidate attraverso iniziative come SnamTEC, sia nuove opportunità attraverso l'open innovation. Questo approccio riflette la determinazione del Gruppo nel rimanere all'avanguardia nel settore energetico, anticipando le sfide future e offrendo soluzioni innovative.