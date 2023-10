Sorrento D’Autore: al via la prima edizione della rassegna culturale

A Sorrento tre giorni di confronto con grandi personaggi del mondo delle istituzioni, della politica, dei media, della scienza e della cultura

Il 6 ottobre parte la prima edizione di Sorrento D’Autore, la rassegna culturale promossa da Vis Factor e curata da Valentina Fontana, con il Patrocinio dal Comune di Sorrento. Nella splendida cornice di Sorrento, seguiranno tre giorni di confronto e interviste con grandi personaggi del mondo delle istituzioni, della politica, dei media, della scienza e della cultura, per affrontare i temi cruciali per il nostro Paese. Al centro del dibattito i “nuovi barbari”, le cui ondate anomale stanno producendo veloci e profonde mutazioni, troppo spesso ormai imprevedibili e incrollabili.

La rassegna riunirà nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento i protagonisti di questo mondo in continuo cambiamento: scrittori audaci, medici in prima linea, leader politici, giornalisti, magistrati coraggiosi, persone impegnate sul campo. Si parlerà di emergenza sanitaria, climatica, dalle possibili soluzioni su crisi economica e sociale passando per i grandi fatti di cronaca. Con un filo narrativo che, partendo dalle accelerazioni impreviste che questi avvenimenti hanno assunto negli ultimi mesi e anni, traccia un percorso nel quale fake news, negazionismi, depistaggi, violenza, dipendenze, criminalità, disagio giovanile e sociale emergono come conseguenza di queste mutazioni rapide e improvvise.

“Con questa prima edizione di Sorrento D’Autore vogliamo entrare nelle dinamiche concrete di queste improvvise mutazioni che ci stanno invadendo, aprendo una riflessione su un mondo che cambia più velocemente di quanto siamo in grado di comprendere a prima vista– spiega Valentina Fontana, founder di Vis Factor che con il progetto D’Autore cura da oltre 10 anni rassegne nei più esclusivi luoghi simbolo dell’Italia. “Lo faremo con chi realmente si muove sul campo di fronte a queste ondate di nuovi barbari e con l’obiettivo di coinvolgere attivamente nel dibattito le nuove generazioni che saranno protagoniste del futuro del nostro Paese”.

“La nostra città diventa per tre giorni centro della cultura, confermandosi fulcro di attrazione per eventi di grande respiro”, commenta il Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. “Accogliere grandi personaggi del mondo istituzionale, politico, culturale e dei media, e di farlo per un’occasione di confronto così importante, aggiunge sicuramente lustro a Sorrento, ma offre anche un’opportunità preziosa ai nostri cittadini, soprattutto ai più giovani, per capire come affrontare un’epoca storica in rapida evoluzione come quella in cui viviamo”.

Venerdì 6 dalle 18.30, dopo i saluti del Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, la giornalista Sabrina Scampini condurrà l’incontro “Nemici invisibili – Eco ansie e nuovo mondo, salute, virus e fake news”: un dialogo sull’emergenza climatica con Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, Chicco Testa, Presidente di Assoambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, ex Ministro dell’Ambiente, e Filippo Sotgiu, attivista dei Fridays For Future.

A seguire il focus sull’emergenza salute vedrà protagonista Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova con il suo ultimo libro “Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza”. La serata proseguirà con la pungente ironia di Federico Palmaroli, in arte Osho, autore del libro “Come dice coso. Un anno di satira”. Sul tema delle fake news chiuderà Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi e autrice del libro - Cercando Emanuela. Le verità nascoste e le nuove indagini sul ruolo del Vaticano nel caso Orlandi – svelando i segreti di un’indagine che dopo quarant’anni non ha trovato ancora soluzione.

Emergenza sociale, casi di cronaca e grandi inchieste saranno al centro della seconda serata, sabato 7, condotta dal giornalista Gianluigi Nuzzi. Dalle 18.30, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, con il suo nuovo libro La versione di Giorgia, farà il punto sul primo anno del Governo Meloni raccontando aneddoti e verità del Premier.

A seguire Don Maurizio Patriciello, il Parroco del Parco Verde di Caivano che sta facendo storia per la sua lotta contro la Camorra, con Francesco Piccinini, primo direttore del caso editoriale FanPage e con lo scrittore napoletano Alessandro Iovino.

A chiudere la serata di sabato, l’intervista a tutto tondo a Nicola Gratteri, neo Procuratore Capo di Napoli, in prima linea da sempre e senza compromessi.

Ultimo appuntamento di Sorrento D’Autore, domenica 8 ottobre alle 11.00 in piazza Tasso, con Giuseppe Cruciani e il suo nuovo libro “Coppie. Storie di desiderio e trasgressione”. Il conduttore de La Zanzara ci farà entrare negli equilibri instabili delle relazioni, accompagnato da Sabrina Scampini e dalla trasgressione poetica della giornalista e scrittrice Annarita Briganti.