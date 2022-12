Sostenibilità ambientale, TIM aderisce all'iniziativa Eco Rating

TIM aderisce all'iniziativa Eco Rating: l'obiettivo è promuovere una scelta più consapevole degli smartphone

Il Gruppo TIM aderisce all’iniziativa Eco Rating, nata nel 2021 e frutto della collaborazione fra i principali operatori internazionali di telefonia, tra cui Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company e Vodafone. Il progetto adotta sistema di valutazione per misurare il livello di sostenibilità ambientale degli smartphone, al fine di favorire scelte d’acquisto più consapevoli e sostenibili da parte dei clienti.

Nel 2022, hanno aderito all’iniziativa anche gli operatori EE, NOS e Proximus. A partire da maggio 2021, il sistema Eco Rating è stato lanciato in 24 paesi europei e si è ulteriormente esteso arrivando a 35 paesi in Europa, Africa, Sud America e presto anche in Asia e nel Pacifico.

La metodologia prevede l'assegnazione di un punteggio su una scala da 1 a 100, attribuito grazie ad un’analisi dei principali parametri ambientali individuati nelle fasi di produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento del prodotto. Più alto è il punteggio, migliori sono le prestazioni dello smartphone in termini di parametri ambientali.

L'etichetta Eco Rating evidenzia anche il livello raggiunto su cinque aspetti chiave della sostenibilità: durabilità, riparabilità, riciclabilità, efficienza climatica ed efficienza delle risorse. L’iniziativa darà modo ai clienti TIM di fare scelte informate più sostenibili. Inoltre, incoraggerà i fornitori a ridurre l'impatto ambientale dei loro dispositivi e a promuovere una maggiore trasparenza della filiera produttiva.

A partire dal prossimo anno, TIM applicherà l’etichettatura Eco Rating su specifici device proposti in Italia e in Brasile attraverso la controllata TIM Brasil. Con l’adesione a Eco Rating, TIM sottolinea l’importanza delle alleanze tra le aziende come strumento per realizzare obiettivi condivisi a tutela dell’ambiente e per definire metriche standard a livello di settore per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare.